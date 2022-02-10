27.80 / 28.02 31.67 / 32.04
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Нацвідбір «Євробачення»: стало відомо, чому в журі немає Данилка

21:32 10 лютого 2022
Данилко

Організатори національного відбору виконавців на конкурс «Євробачення» до останнього сподівалися, що в журі зможе взяти участь Андрій Данилко. Проте саме в день запланованого нацвідбору Данилко виявився вкрай зайнятим, а тому йому знайшли заміну в особі режисера, сценариста та радіоведучого Ярослава Лодигіна. Про це сам Лодигін розповів в ефірі програми «Ранок з Україною».

Хейтерам Лодигін готовий ще раз повторити: нікого з журі не витісняв. Якби Данилко не був зайнятий, Лодигін міг би стати четвертим або навіть п'ятим суддею.

Що саме завадило Данилку приєднатися до суддів нацвідбору, Лодигін не знає. «Ми до останнього розглядали можливість, що буде четверо чи п'ятеро членів журі. Наскільки мені відомо, пан Андрій у цей конкретний день був зайнятий, тож ми не змогли його запросити», — пояснив ведучий.

Нагадаємо, учасника від України на «Євробачення» оберуть троє членів журі: співачки Джамала та Тіна Кароль, а також Ярослав Лодигін.

Фото v_serduchka/instagram

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

кернес

Померла невістка Геннадія Кернеса

рогалики

Бомбічні рогалики з вишнею «від мами»: оригінальний рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.