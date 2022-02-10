Нацвідбір «Євробачення»: стало відомо, чому в журі немає Данилка

Організатори національного відбору виконавців на конкурс «Євробачення» до останнього сподівалися, що в журі зможе взяти участь Андрій Данилко. Проте саме в день запланованого нацвідбору Данилко виявився вкрай зайнятим, а тому йому знайшли заміну в особі режисера, сценариста та радіоведучого Ярослава Лодигіна. Про це сам Лодигін розповів в ефірі програми «Ранок з Україною».

Хейтерам Лодигін готовий ще раз повторити: нікого з журі не витісняв. Якби Данилко не був зайнятий, Лодигін міг би стати четвертим або навіть п'ятим суддею.

Що саме завадило Данилку приєднатися до суддів нацвідбору, Лодигін не знає. «Ми до останнього розглядали можливість, що буде четверо чи п'ятеро членів журі. Наскільки мені відомо, пан Андрій у цей конкретний день був зайнятий, тож ми не змогли його запросити», — пояснив ведучий.

Нагадаємо, учасника від України на «Євробачення» оберуть троє членів журі: співачки Джамала та Тіна Кароль, а також Ярослав Лодигін.

Фото v_serduchka/instagram

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