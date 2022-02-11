Супермодель Кейт Мосс продала свій особняк у Лондоні за 15,5 мільйона доларів та оселилася за містом

Британська супермодель Кейт Мосс продала свій лондонський особняк у престижному парковому районі Хайгет, за 11,5 мільйона фунтів стерлінгів (понад 15,5 мільйона доларів). Цей особняк, розташований поруч із колишнім будинком нині покійного співака Джорджа Майкла, Кейт купила за 7,25 мільйона фунтів 11 років тому.

Будинок Кейт у Лондоні

Був час, коли Кейт практично щовечора веселилася у розважальних закладах та барах Лондона. Однак тепер 48-річна Мосс вирішила позбавитися нерухомості в столиці, та вести спокійне життя в заміській місцевості Котсволд у графстві Глостершир. Тут вона має будинок, в якому вона живе разом зі своїм 35-річним бойфрендом — німецьким аристократом і фотографом — графом Ніколаєм фон Бісмарком.

Як повідомляє видання The Sun, несподіване рішення Кейт продати особняк стало сюрпризом для її 19-річної доньки Ліли Грейс, яка провела в ньому майже половину свого життя.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кейт Мосс зробила фотосесію у спідній білизні Кім Кардаш'ян.

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter