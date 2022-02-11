27.90 / 28.13 31.72 / 32.09
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Супермодель Кейт Мосс продала свій особняк у Лондоні за 15,5 мільйона доларів та оселилася за містом

13:44 11 лютого 2022
Кейт Мосс

Британська супермодель Кейт Мосс продала свій лондонський особняк у престижному парковому районі Хайгет, за 11,5 мільйона фунтів стерлінгів (понад 15,5 мільйона доларів). Цей особняк, розташований поруч із колишнім будинком нині покійного співака Джорджа Майкла, Кейт купила за 7,25 мільйона фунтів 11 років тому.

Будинок Кейт у Лондоні

Був час, коли Кейт практично щовечора веселилася у розважальних закладах та барах Лондона. Однак тепер 48-річна Мосс вирішила позбавитися нерухомості в столиці, та вести спокійне життя в заміській місцевості Котсволд у графстві Глостершир. Тут вона має будинок, в якому вона живе разом зі своїм 35-річним бойфрендом — німецьким аристократом і фотографом — графом Ніколаєм фон Бісмарком.

Як повідомляє видання The Sun, несподіване рішення Кейт продати особняк стало сюрпризом для її 19-річної доньки Ліли Грейс, яка провела в ньому майже половину свого життя.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кейт Мосс зробила фотосесію у спідній білизні Кім Кардаш'ян.

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Валерій Меладзе

«Ти нічого не переплутала?»: Меладзе обурило прохання Джанабаєвої (відео)

кернес

Померла невістка Геннадія Кернеса

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.