27.84 / 28.07 31.66 / 32.04
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Співачка Адель роздяглася до бюстгальтера і станцювала на жердині в гей-клубі (відео)

11:00 11 лютого 2022
Адель

Британська співачка Адель, яка 8 лютого стала тріумфатором на церемонії вручення головної британської музичної премії BRIT Awards, відірвалася на повну в одному з лондонських гей-клубів.

Відеоролики та фото співачки, що веселилася, потрапили до соцмереж. 33-річна Адель активно підспівувала та танцювала під популярну пісню It's Raining Men. Якоїсь миті шок і захоплення присутніх викликало те, як вона зняла піджак, залишившись у бюстгальтері. Адель навіть піднялася на сцену після конкурсу стриптизу та спробувала станцювати на жердині.

 

 

 

 

Раніше «ФАКТИ» писали — Адель з'явилася на церемонії BRIT Awards у сукні українського бренду.

185

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Валерій Меладзе

«Ти нічого не переплутала»: Меладзе обурило прохання Джанабаєвої (відео)

пиріжки

Бюджетна страва від Людмили Борщ: «ледачі» домашні пиріжки — готуються на сковорідці, але смак забути неможливо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.