Співачка Адель роздяглася до бюстгальтера і станцювала на жердині в гей-клубі (відео)

Британська співачка Адель, яка 8 лютого стала тріумфатором на церемонії вручення головної британської музичної премії BRIT Awards, відірвалася на повну в одному з лондонських гей-клубів.

Відеоролики та фото співачки, що веселилася, потрапили до соцмереж. 33-річна Адель активно підспівувала та танцювала під популярну пісню It's Raining Men. Якоїсь миті шок і захоплення присутніх викликало те, як вона зняла піджак, залишившись у бюстгальтері. Адель навіть піднялася на сцену після конкурсу стриптизу та спробувала станцювати на жердині.

Adele living her best life at the Heaven Night Club tonight. pic.twitter.com/fskhGsiDyS — Adele Daily (@adeledailynet) February 11, 2022

It's raining men, hallelujah! pic.twitter.com/SFWiS2o4eK — Day One Adele Fans (@DayOneAdeleFans) February 11, 2022

Now what is Adele doing pole dancing в моєму favourite gay club? pic.twitter.com/pJXJzA7bJE — Karolis (@Karolis_G) February 11, 2022

Adele is living her best life at a gay club right now pic.twitter.com/pEJNOs2MNG — Adele's Publicist (@adelesremedyy) February 11, 2022

Раніше «ФАКТИ» писали — Адель з'явилася на церемонії BRIT Awards у сукні українського бренду.

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