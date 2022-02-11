З'явилася інформація про можливу причину смерті актриси Євгенії Брік

Причиною смерті актриси Євгенії Брік, яка довго хворіла та померла на 41-му році життя, стало онкологічне захворювання.

Про це РІА ФАН повідомило джерело, близьке до оточення її родини. Співрозмовник розповів, що у актриси діагностували онкологічне захворювання, але коли саме це сталося, невідомо.

Тим часом помічник кінорежисера Валерія Тодоровського, чоловіка актриси, підтвердив РБК інформацію щодо її смерті, уточнивши, що Євгенія померла після тривалої хвороби та тривалого лікування. І це не COVID-19

Євгенія Брік (при народженні Хирівська) народилася у Москві. Брік — її сценічний псевдонім, який акторка взяла на честь своєї прабабусі по батькові, Софії Брік, яка жила у Києві.

У 2004 році вона закінчила Російську академію театральних мистецтв (майстерня Олександра Збруєва). На початку 2006 та наприкінці 2008 року працювала на радіо «Маяк» як ведуча нічної програми. У середині липня 2015 року зіграла головну роль у кліпі Діми Білана на пісню «Не мовчи».

Її чоловік — кінорежисер Валерій Тодоровський, який зокрема працював над такими картинами, як «Підмосковні вечори», «Країна глухих», «Стиляги». В останньому фільмі знімалася його дружина — вона зіграла роль комсомолки Каті.

Серед останніх робіт Євгенії Брік, яка померла у Лос-Анджелесі, — серіали «Фантом» та «Бомба» (2020 рік), а також фільми «Коханки» та «Одеса» (2019 рік).

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Фото Євгенії Брік із соціальних мереж

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