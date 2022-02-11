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«Снилося, що розлучаюся»: Джанабаєва заговорила про віщі сни

12:26 11 лютого 2022
джанабаєва

Колишня «ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва несподівано влаштувала в Instagram дискусію про віщі сни. Історії, розказані підписниками співачки, були дуже яскравими. Виявилося, що серед фанів Джанабаєвої є й ті, хто бачить у снах чоловіка Альбіни, співака Валерія Меладзе.

Дуже багато підписниць скаржаться, що їхні пророчі сни ніколи не віщують нічого доброго: лише розставання, хвороби, тяжкі втрати.

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