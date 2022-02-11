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Після пологів набрала 19 кілограмів: Аніта Луценко розповіла про реакцію чоловіка

13:52 11 лютого 2022
Луценка

Популярна фітнес-тренерка Аніта Луценко вирішила заспокоїти майбутніх мам, котрі переживають, що після пологів вони не зможуть повернутися у форму. За словами Аніти, вона сама під час вагітності донькою Мією набрала 19 кілограмів і одразу після пологів важила 80 кг. Озброївшись знаннями про функціонування організму, Луценко швидко повернулася до своїх звичних параметрів тіла. Про це фітнес-тренер розповіла у програмі «Зірковий шлях».

Аніта Луценко наполягає: тілу треба дати час на відновлення, не гнати коней. «Дев'ять місяців тіло змінюється в один бік, і важливо дати йому дев'ять місяців на повернення», — пояснює фітнес-тренерка.

Крім того, дуже важливо, щоб близькі правильно реагували на зміни, що відбуваються з тілом жінки. «Навіть коли я важила 80 кілограмів, жодного разу не почула від чоловіка, що я не богиня та не найкраща жінка на землі», — згадує Луценко.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко розповіла, чому для неї не існує заборонених продуктів. «Кожен день потрібно їсти те, що хочеться. Якщо у тебе на 90% нормальна їжа, ти тренуєшся, і зі здоров'ям все добре, можна дозволити собі все, що завгодно, і не відчувати докорів сумління. Буде помилкою постійно себе обмежувати. Мені здається, згодом це призводить до розладів психіки», — вважає фітнес-тренерка.

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