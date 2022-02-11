У стилі ретро: Демі Мур показала свій розкішний фотопортрет роботи бойфренда-аристократа Кейт Мосс

59-річна голлівудська зірка Демі Мур, яка нещодавно захопила фанатів селфі без макіяжу у ванні, поділилася в Instagram своїм фотопортретом, автором якого є німецький аристократ та фотограф — граф Ніколай фон Бісмарк, бойфренд британської супермоделі Кейт Мосс. Чорно-біле фото у стилі ретро увійде до фотоальбому фон Бісмарка, присвяченого історії модного дому Fendi. Демі позує у чорному вбранні цього бренду з глибоким декольте.

«Найпрекрасніша жінка у світі», «Приголомшлива фотографія», — відреагували фанати.

Раніше «ФАКТИ» писали — Демі Мур запросила дресувальника для навчання своєї «дикої зграї» з дев'яти собак (фото, відео).

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