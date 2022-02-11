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«Райська насолода»: Ірина Федишин втекла від чоловіка та дітей, щоб похлюпатися в океані

17:19 11 лютого 2022
Співачка із сім&#39;єю

Популярна співачка Ірина Федишин, яка здійснила різдвяний тур різними містами України, нарешті змогла здійснити свою мрію та насолоджується відпочинком на Мальдівських островах.

Про те, як проходить її відпочинок, зірка розповідає у своєму Instagram.

Так, зранку вона зазвичай гойдається на гойдалці, дивлячись на синю гладь океану і співаючи пісні.

 

Потім у сімейства настає Happy family time, коли вони разом купаються і засмагають на пляжі.

 

Після цього, уклавши дітей спати після обіду, тато і мама насолоджуються спілкуванням наодинці, розслабляючись із келихом французького вина.

 

А коли сон долає і чоловіка співачки, Ірина наважується на те, щоб "втекти" від усіх до блакитного океану, про що мріяла у морозному Києві.

 

І вже на березі океану співачка може розслабитися, слухаючи лагідний шепіт хвиль.

«Колір води заворожує», — підписала співачка відео.

Шанувальники по-доброму заздрять Ірині, нагороджуючи її компліментами та найдобрішими побажаннями.

Нагадаємо, що крім сцени Ірина Федишин чудово освоїлася на кухні, радуючи сімейство смачними варениками та іншими наїдками.

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