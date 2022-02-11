«Райська насолода»: Ірина Федишин втекла від чоловіка та дітей, щоб похлюпатися в океані

Популярна співачка Ірина Федишин, яка здійснила різдвяний тур різними містами України, нарешті змогла здійснити свою мрію та насолоджується відпочинком на Мальдівських островах.

Про те, як проходить її відпочинок, зірка розповідає у своєму Instagram.

Так, зранку вона зазвичай гойдається на гойдалці, дивлячись на синю гладь океану і співаючи пісні.

Потім у сімейства настає Happy family time, коли вони разом купаються і засмагають на пляжі.

Після цього, уклавши дітей спати після обіду, тато і мама насолоджуються спілкуванням наодинці, розслабляючись із келихом французького вина.

А коли сон долає і чоловіка співачки, Ірина наважується на те, щоб "втекти" від усіх до блакитного океану, про що мріяла у морозному Києві.

І вже на березі океану співачка може розслабитися, слухаючи лагідний шепіт хвиль.

«Колір води заворожує», — підписала співачка відео.

Шанувальники по-доброму заздрять Ірині, нагороджуючи її компліментами та найдобрішими побажаннями.

Нагадаємо, що крім сцени Ірина Федишин чудово освоїлася на кухні, радуючи сімейство смачними варениками та іншими наїдками.

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