«Вінчання не буде»: Азіза, що залишилася без дітей, виставила молодого чоловіка

57-річна співачка Азіза, яка нещодавно попрощалася з мрією про дитину в шлюбі з молодим італійцем Алессандро Лорте, вирішила розлучитися і з чоловіком. Як повідомляє СтарХіт, в останній момент вона скасувала церемонію вінчання, тому що вирішила відпустити його.

«Вінчання не буде. Азіза оголосила про розлучення з Алессандро. Він уже відлетів до Італії. Азіза сказала йому не повертатися. Сашко, звичайно, дуже засмучений. Він не сподівався, що вона так скаже. Але Азіза вважає, що без дітей родина повноцінною не може бути. А народити спадкоємців вона не змогла» , — розповіла журналістам близька подруга Азізи, дизайнер Аніка Керімова.

За її словами, подруга дуже любить свого чоловіка, тому хоче, щоб той реалізував себе в батьківстві з якоюсь молодою італійкою.

«Цьому вчинку можна лише аплодувати», — оцінила порив подруги дизайнерка.

Нагадаємо, Азіза вперше вийшла заміж лише у 57 років. Її обранцем став 37-річний Лорте. Пара хотіла завести дітей і Азіза серйозно готувалася до того, що виношуватиме малюка сурогатна мати.

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter