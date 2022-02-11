27.90 / 28.14 31.73 / 32.11
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ідеальної краси жінка»: Даша Астаф'єва в купальнику зачарувала сина Софії Ротару та тисячі шанувальників

18:52 11 лютого 2022
«Ідеальної краси жінка»: Даша Астаф&#39;єва в купальнику зачарувала сина Софії Ротару та тисячі шанувальників

Співачка Даша Астаф'єва, яка любить ділитися лайфхаками про те, як краще виглядати в купальнику, після залишення сцени активно освоює Інтернет.

Подібно до десятків інших зірок вона намагається заробляти на рекламі продукції та послуг різних брендів.

Наприклад, напередодні Дар'я опублікувала привабливу пропозицію дівчатам стати «володарками найсексуальніших купальників та масок для сідниць».

А для того, щоб «показати товар лицем», дівчина і сама постала в рекламованому купальнику.

Хитрий хід, схоже, спрацював: поки жінки виконували умови конкурсу, представники сильної статі нагороджували Дашу компліментами. І одним із перших на пропозицію відреагував син Софії Ротару Руслан Єдокименко, який поставив лайк.

Тому задум Астаф'євої досяг мети, і продажі купальників напевно збільшаться.

Нагадаємо, шанувальники Даші дуже хотіли б бачити свою улюбленицю головною героїнею романтичного реаліті «Холостячка-3».

284

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Валерій Меладзе

«Ти нічого не переплутала?»: Меладзе обурило прохання Джанабаєвої (відео)

Віталій Козловський

«Все пройшло гідно»: Козловський повідомив про важливу подію в житті

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.