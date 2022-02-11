«Ідеальної краси жінка»: Даша Астаф'єва в купальнику зачарувала сина Софії Ротару та тисячі шанувальників

Співачка Даша Астаф'єва, яка любить ділитися лайфхаками про те, як краще виглядати в купальнику, після залишення сцени активно освоює Інтернет.

Подібно до десятків інших зірок вона намагається заробляти на рекламі продукції та послуг різних брендів.

Наприклад, напередодні Дар'я опублікувала привабливу пропозицію дівчатам стати «володарками найсексуальніших купальників та масок для сідниць».

А для того, щоб «показати товар лицем», дівчина і сама постала в рекламованому купальнику.

Хитрий хід, схоже, спрацював: поки жінки виконували умови конкурсу, представники сильної статі нагороджували Дашу компліментами. І одним із перших на пропозицію відреагував син Софії Ротару Руслан Єдокименко, який поставив лайк.

Тому задум Астаф'євої досяг мети, і продажі купальників напевно збільшаться.

Нагадаємо, шанувальники Даші дуже хотіли б бачити свою улюбленицю головною героїнею романтичного реаліті «Холостячка-3».

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