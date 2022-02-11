Причиною розлучення була не зрада: ексдружина Позитива розкрила деталі розлучення з Олексієм

Причиною розлучення у 2021 році учасника гурту MOZGI Позитива та дизайнера Ганни Андрійчук стала зовсім не зрада Олексія з його партнеркою на «Танцях із зірками» Юлією Сахневич, як вважав багато хто.

Про це Ганна зізналася в інтерв'ю ЖВЛ.

«Просто у нас стали різні інтереси, ми переросли один одного. Тому захотілося вже кожному йти у власні якісь ніші», — пояснила Андрійчук.

За її словами, подружжя кілька разів намагалося врятувати шлюб, навіть деякий час жило порізно.

«Ми були разом, але жили в різних місцях. Ми мали новий період. Ми їздили відпочивати разом. Проводили разом час. Просто поживши деякий час окремо, ми зрозуміли, що краще бути щасливими окремо. Ми з ним зустрілися, багато плакали. Але ми розуміли, що нам треба відпускати одне одного», — поділилася Андрійчук.

Після розлучення Олексій з Анею іноді зустрічаються в спільних компаніях. І з повагою ставляться одне до одного. Аня зізнається — хоч вона й розлучена, на побачення жодного разу після розриву так і не сходила.

«У мене є чудовий будинок, є чудовий бізнес, є сім'я, друзі, песик. У мене все класно, все добре. І тільки зараз на 103 відсотки я розумію, що вже готова до стосунків. Моє серце відкрите», — поділилася Ганна.

Головною вимогою до нового обранця є те, щоб у стосунках він був сильнішим за дівчину, адже Ані дуже хочеться стати слабкою поруч зі своєю половинкою.

Що ж до Позитива, то його не раз підозрювали у близьких стосунках із відомими красунями українського шоу-бізу.

Фото instagram.com/annchuk/

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