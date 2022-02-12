Різні з чоловіком спальні та секс у Карпатах: Руслана заговорила на інтимні теми

Ще у 2021 році на шоу «Маскарад» переможниця «Євробачення-2004», українська співачка Руслана Лижичко зізналася, що готова стати матір'ю і навіть шукала хрещену матір для первістка.

Проте нещодавно в інтерв'ю ЖВЛ вона розповіла, що чоловік Олександр Ксенофонтов був не радий таким одкровенням дружини, тим більше, що попередні спроби завагітніти пари були невдалими.

«Виснаженість організму сильна. Якщо ти дуже виснажений, тобі природа не дасть завагітніти. Вона розуміє, що в тебе немає того потенціалу, який потрібний для дитини», — пояснила Руслана, зізнавшись, що вони з чоловіком сплять у різних спальнях.

За її словами, зараз пара намагається влаштувати «романтичні побачення» поза домом, наприклад, виїжджаючи до Карпат, які співачка називає гіперсексуальними.

«Романтично якраз не вдома, і всі подружжя знають, що вдома точно вже не те. А от тільки-но кудись вибрався, невідомо де, хоч там, знаєш, хоч у машині… але воно працює. Ми завжди виїжджали для цього до Карпат. Більше скажу. Дуже хотілося саме цього драйву, і я тобі скажу, що Карпати — гіперсексуальні», — зізналася журналістці вона.

Нагадаємо, актриса «95 Кварталу» Ірина Сопонару, навпаки, зізналася, що ще не наважилася стати матір'ю і допустила — скоріше усиновить чужого.

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