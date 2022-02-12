«Не треба мститися підлим людям»: Алла Пугачова відреагувала на випади зірок на її адресу

Примадонна російської естради Алла Пугачова відповіла на нападки хейтерів на кшталт Ірини Понаровської, яка нещодавно обізвала більш успішну колегу «селом».

На відео, яке Алла записала у себе вдома, вона повідомила, що її часто запитують, чому вона не реагує на нападки.

За її словами, вона керується правилом, відповідно до якого мститися підлим людям не треба.

«Треба бути просто щасливим і вони (недоброзичливці. — Авт.) цього не переживуть», — з усмішкою заявила співачка.

Нагадаємо, раніше Пугачовій довелося відповідати і на нападки Наталії Гулькіної, яка прямо звинуватила її в сценічному «кілерстві», і соліста гурту «Рецитал» Олександра Левшина, який назвав її грубою та нестримною.

А музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, який перебуває в базі сайту «Миротворець», взагалі дорікнув Аллі в тому, що за Радянського Союзу її «піарили» на державному рівні. За його словами, те, що зараз називається «піар», було вперше випробувано саме на Пугачовій — з подачі її покійного чоловіка Олександра Стефановича.

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