«Ліва цицюля на три розміри більша за праву»: Леся Нікітюк у Таїланді вирішила стати «фотошпалерами»

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка здивувала пародією на Шерон Стоун, вирішила втекти у відпустку із сирого зимового Києва на берег теплого океану. Зірка вирушила відпочивати до Таїланду та поділилася з шанувальниками новими фото у Instagram.

«Фотошпалери, на які ви заслужили», — написала вона.

Фоловери почали жваво коментувати нові знімки телеведучої.

«Дуже красива, мрію бути такою ж як ви. Ви для мене ідеал», — написала одна з шанувальниць.

«Леся, так світло падає, на першому фото, наче ліва цицюля на три розміри більша за праву», — додала друга.

Як писали «ФАКТИ», раніше Леся Нікітюк привітала з днем народження свого колегу, присвятивши йому кумедні фото.

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