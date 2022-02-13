Технічні проблеми, сльози Тіни Кароль та Джамали: всі подробиці національного відбору на «Євробачення-2022»

Суспільний мовник вибрав представника України на конкурс «Євробачення», який відбудеться у травні в Італії. Організатори нацвідбору цього року відмовилися від півфіналів та провели одразу фінальне шоу, в якому за перемогу боролися вісім молодих артистів — Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy.

Концерт у прямому етері відкрив гурт Go_A з піснею «Шум», з якою посів на «Євробаченні» п'яте місце та увійшов до топчатів міжнародних рейтингових платформ. Солістка гурту Катя вразила новим сценічним образом.

Оцінювали конкурсантів переможниця «Євробачення» Джамала, співачка Тіна Кароль, яка також брала участь у цьому конкурсі, та член правління «Суспільного» Ярослав Лодигін.

Ведучі Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко запевнили, що попри чутки та скандали, інформаційні вкиди про нечесність відбору, ім'я переможця нацвідбору всі дізнаються у фіналі, за результатами голосування журі та телеглядачів. За прозорість голосування відповідала аудиторська компанія.

Відкрила відбір попрок електронна група CLOUDLESS із запальним англомовним треком All be alright. Колектив було створено у 2017 році. До нього увійшли Антон Панфілов, Юрій Каналош, Віктор Жуков та Олександр Ковачов. Хлопці стали популярними після виходу їхнього саундтреку до молодіжного серіалу «Школа».

Музиканти вже брали участь у нацвідборі у 2018 році. Тоді Тіна Кароль поставила за виступ гурту 2 бали.

Соліст CLOUDLESS Юрій Каналош був обурений, оскільки під час виступу вимкнувся звук. За лаштунками музиканти знімали стрес, розбивши гітари.

«Це прямий ефір, так буває», — заспокоювала Маша соліста групи.

Гурту довелося ще раз виходити на сцену. Журі оцінювало другий виступ музикантів.

Тіна Кароль зазначила, що другий виступ CLOUDLESS вдався. Але порадила музикантам знайти свій індивідуальний почерк.

Під номером два вийшов на сцену співак з Білорусі Michael Soul (Михайло Сосунок). Він не вперше намагається потрапити на «Євробачення». У 2019 році він вийшов у фінал відбору у Білорусі. Також співак брав участь в українському «Голосі країни», а тепер штурмує нацвідбір з баладою Demons.

Джамала наголосила, що відбір цього року найвищого рівня. Вона розхвалила Michael Soul як виконавця, але його пісню назвала не достатньою сильною для «Євробачення».

Під номером 3 виступив індіпоп гурт з Умані Our Atlantic з піснею «Моє кохання». Музикантів називають темною конячкою відбору. Учасники колективу Віктор Байда, Дмитро Бакал та Олексій Биков підкорюють глядачів незвичайним звучанням та глибокими сенсами. Музиканти кажуть, що відроджують вусатий фанк.

«Вони такі няшки, така аура, така енергетика. Це перемога „Євробачення“, що знайшли таку групу. Це було професійно, музично», — зауважила Тіна Кароль.

Barleben (Олександр Барлебен) виступив під номером 4. Співак встиг заскочити до останнього вагону нацвідбору. Він опинився у фіналі після дискваліфікації LAUD. До речі, Олександр був капітаном Служби безпеки України, служив на передовій. Але він вибрав музичну кар'єру. У фіналі він виступив з треком Hear My Words, у якому співає про важливість кохання за часів страху, ненависті та агресії.

Тіну Кароль так зворушила пісня Hear My Words, що вона не змогла стримати сліз.

«Це єдність душі, голосу, меседжу. Такі прості речі забирають з собою глядача. Цей виступ забрало моє серце», — сказала співачка й стоячи аплодувала артисту. Також вона наголосила, що їй не вистачило у пісні конфлікту.

П'ятими вийшли на сцену музиканти гурту Kalush Orchestra. Музиканти впевнені, що якісний реп з фольклорними мотивами не залишить байдужими аудиторію «Євробачення». Для конкурсу вони підготували пісню «Стефанія», присвячену мамі соліста колективу — Олега. Жінка приїхала підтримати сина у грінрумі.

«Нормально я переживала, коли хлопці співали. Хіп-хоп зараз найпопулярніша музика у світі. Мені цікаво, як сприймуть хіп-хіп українською. Це експеримент і водночас ризик», — сказала Джамала.

Kalush Orchestra побоювалися оцінок Тіни, оскільки вона має відношення до іншого учасника — Wellboy. Співачка зазначила, що насправді підтримує щонайменше шість учасників відбору.

«На рахунок моєї об'єктивності. Я читала ці статті. І можу сказати, що Kalush, ми ж земляки. Нема чого хвилюватися», — сказала Тіна.

Під номером 6 вийшла на сцену Roxolana (Роксолана Сирота). Вона відома за участю у вокальному шоу «Голос країни-9», також вона встигла знятися у серіалі «Дежурний лікар». Минулого року виконавиця запустила артпроєкт Ukraine Is, поєднавши сучасну музику та вірші відомих українських поетів. Спеціально для «Євробачення» ROXOLANA створила запальний сингл Girlzzzz.

Судді позитивно оцінили її виступ, але наголосили, що співачці не вистачило впевненості на сцені.

Wellboy (Антон Вельбой) — один з найрозкрученіших артистів відбору — виступив сьомим. Ще нещодавно сільський хлопець працював на будівництві, а зараз підкорює велику сцену. До розвитку артиста доклала руку Тіна Кароль, яка увійшла до складу журі нацвідбору. Співачка допомогла молодому артисту фінансово. Сільський хлопець Антон Вельбой, ексучасник «Х-Фактора» вистрілив з піснею «Гуси». У фіналі нацвідбору артист виступить з новим хітом — Nozzy Bossy, у якому співає про силу села. Антон каже, що підкорює своєю простотою.

«Це було круто. Коли дорікають тим, що я в журі. Тож не запрошуйте. Коли я почула демку Антона, зрозуміла, що це та музика, якої не вистачає. Це крута весела пісня, щаслива сонячна Україна, яку ми хочемо бачити», — прокоментувала виступ Wellboy Кароль та порадила йому попрацювати над візуалізацією номера.

«Це більше внутрішній продукт, ніж на експорт», — висловив свою думку Лодигін.

Alina Pash завершила конкурсні виступи відбору. У містичній пісні «Тіні забутих предків» поєднала етніку та сучасні мотиви, зокрема, хіп-хоп. В одному з фрагментів Аліна читає реп англійською. Приспів також звучить українською та англійською мовами. Так співачка сподівається бути зрозумілою для європейського глядача.

Навколо Alina Pash спалахнув скандал через відвідування Криму. Але організатори відбору не побачили порушень правил та приводу дискваліфікації артистки. Проти артистки виступили активісти, вони прийшли з плакатами до майданчика, де відбувався відбір.

А глядачі у залі підтримали емоційний виступ Аліни найгарячішими оваціями. Це справді було потужно. Джмала та Тіна Кароль плакали.

«Це було так, коли артист кожною нотою кожним словом приєднується до пісні. Навіть коли не знаєш слів, ти розумієш емоцію. В Аліні є віра та енергія», — зазначила Джамала.

Тіна наголосила, що аудиторія «Євробачення» насамперед обирає пісню.

«Спочатку я не розуміла, про що співає Аліна. Але я дослухалася. Яка гарна музика, який глибокий текст. Ти неймовірна. Але, наголошую, пісню слухають, а не бачать», — сказала Тіна.

Варто зазначити, що цьогорічні судді утрималися від критичних зауважень. Здебільшого хвалили учасників відбору та ділилися порадами. Свою думку вони висловили оцінками та віддали перемогу Alina Pash.



Як голосували члени журі та телеглядачі, читайте у попередньому матеріалі.

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