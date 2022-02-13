«А там підкладено щось?»: Тарас Цимбалюк в одних трусах вразив чоловічими «габаритами»

Відомий актор, зірка «Кріпосної» та «Чорного ворона» Тарас Цимбалюк часто публікує свої фото у соцмережах.

Годину тому в його Instagram з'явився знімок після душу. На тлі сексуального фото артист розмірковував про дієту, про корисні продукти, які він любить й про те, що позбавляти себе насолоди іноді випити пива або з'їсти солодкого, це неправильно.

«Я читав досліди багатьох лікарів та бодибілдерів, в основному заокеанських. Є думки, які мені прийняти важко, але з чим я погоджуюсь: тривале стримування себе від улюблених продуктів харчування може негативно впливати на вашу нервову систему, настрій і так далі», — пише Цимбалюк.

Артист повідомляє, що регулярно тренується, намагається вживати лише корисні продукти, спортивне харчування. Але раз на два місяці дозволяє собі солодке у розумних дозах.

Такий «розслабон» Цимбалюк вважає, що має заслужити.

«Спочатку я маю бачити свої куби преса, а потім можна себе й порадувати не зовсім корисними вуглеводами. В міру, звісно! Хоча ми вчора з Тіною випили о 23:00 пива і, я вважаю, це була чудова ідея!» — так він закінчив свій пост.

Але, судячи з коментарів, передплатників найбільше зацікавило не міркування про здорове харчування, а зовнішній вигляд Цимбалюка, який стоїть на тлі душової кабіни в одних трусах.

Багато хто з фанаток артиста з захопленням відзначив його спортивну фігуру, а деяких зацікавили чоловічі «габарити» артиста.

Нагадаємо, минулого літа Тарас Цимбалюк одружився зі своєю дівчиною Тіною. Скромне весілля зіграли у Карпатах.

Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

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