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«Не шукайте в мені злу відьму»: Alina Pash відреагувала на хейт після перемоги у національному відборі на «Євробачення»

13:39 13 лютого 2022
Alina Pash

Співачка Alina Pash, яка перемогла в національному відборі на «Євробачення», відреагувала на хейт, який з новою силою навалився на неї після фіналу. Група Kalush, яка посіла друге місце, заявила про можливу фальсифікацію голосування і погрожує судом. Крім того, до фіналу Аліну критикували за відвідування Криму, візит до Москви та звинувачували в тому, що заздалегідь «купила» перемогу у відборі.

Після фіналу, в якому здивувала емоційним номером, співачка виступила з офіційною заявою в Інстаграм. Аліна подякувала шанувальникам за підтримку та попросила не шукати у ній відьму.

«Все те, що вирує зараз навколо Національного Відбору, прокоментую так: Ви мені не вороги, як і Я Вам. У такий час Нам треба об'єднуватись, а не шукати в мені злу відьму. На всі питання, які турбували моїх земляків щодо виступів та подорожей до країни агресора, Я вже відповіла у багатьох інтерв'ю. Не вірте жовтій пресі, яка розповсюджує про мене недостовірну інформацію», — звернулася Аліна.

«Я ПРО УКРАЇНУ, Я ЗА УКРАЇНУ, Я ЧАСТИНА УКРАЇНИ», — запевнила співачка.

Раніше ведучий відбору Тимур Мірошниченко пояснив, що насправді сталося під час оголошення результатів голосування глядачів.

Володимир Остапчук висміяв скандал на відборі жорсткою пародією.

Фото instagram.com/alinapash

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