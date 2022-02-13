Відома українська блогерка-«мільйонерка» оголосила про вагітність: зірки шоу-бізу відреагували в мережі

Відома українська Instagram-блогерка Таня Пренткович оголосила, що вагітна. Зараз Таня разом зі своїм коханим підприємцем Андрієм Гонковським відпочиває на Мальдівах, і фото з пляжу вже не приховують, що блогерка скоро вдруге стане мамою. В Instagram пара приймає вітання від підписників.

Пренткович уточнила, що незважаючи на солідний термін вагітності — понад п'ять місяців — вважала за краще не з'ясовувати стать майбутнього малюка. Андрій та Таня дали зрозуміти, що будуть однаково раді і дочці, і синові.

Ще одна популярна Instаgram-блогер Софія Стужук, телеведучий Валдімір Остапчук, колишній «Холостяк» Нікіта Добринін та інші зірки шоу-бізнесу вітають Пренткович.

Таня вже виховує сина від першого шлюбу. Із чоловіком Орестом блогерка розірвала стосунки у грудні 2019 року. Причиною була названа невірність чоловіка.

Таня Пренткович входить до групи блогерів-мільйонників, маючи понад 1,2 млн фоловерів у Instagram. За кількістю підписників Таня — серед найбільш розкручених українських Instagram-діячів. Свою сторінку в Instagram Таня веде з 2012 року і в основному в соцмережах дотримується лайфстайл-тематики: мода, косметика, популярні напрямки для відпочинку, сім'я та материнство.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Голосу» Олександра Устінова розповіла про те, що невдовзі стане мамою. Народжувати Олександра збирається у США.

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