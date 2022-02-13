«Голос нашого дитинства»: померла актриса, яка озвучила знамениті радянські кіно- та мультфільми

У віці 90 років померла відома актриса Маргарита Корабельникова, яка озвучила понад 50 радянських мультфільмів та приблизно стільки ж персонажів у дитячих та юнацьких фільмах. Про завершення земного шляху актриси розповів шеф-редактор «Союзмультфільму» Сергій Капков у Facebook.

На екрані Корабельникова з'являлася рідко — у її кінокар'єрі менше десятка ролей, та й то переважно епізодичні. Востаннє актриса знялася у 2008 році у документальному серіалі «Фабрика чудес». Зате Маргарита Павлівна стала голосом Умки у мультфільмах про пригоди маленького ведмежатка («Умка», «Умка шукає друга»).

Голосом Корабельникової розмовляють Гунька (серія «Пригоди Незнайки та його друзів») та хлопчик Вова, власник папуги Кеші («Повернення блудного папуги»).

Крім того, Корабельникова переозвучила Олю та Яло у фільмі «Королівство кривих дзеркал», Арлекіна в «Пригодах Буратіно» (1975), Дениску в «Дивовижних пригодах Дениса Корабльова».

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого померла 88-річна зірка радянського кінематографа, народна артистка РРФСР Зінаїда Кирієнко.

Фото Сергій Капков/Facebook

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