Ротару багато пила і брала гонорари лише «чорною» готівкою: екс-директор співачки дала скандальне інтерв'ю

Поки Софія Ротару відновлюється після перенесеного коронавірусу і не з'являється на публіці, екс-директор народної артистки Ольга Коняхіна дала інтерв'ю «НТВ» про свою колишню роботодавицю. Коняхіна звинувачує Ротару в грубості, зловживанні алкоголем та ухилянні податків. «Откровенням» Коняхіної не всі вірять на слово, тим більше, що екс-директорка відсиділа строк за шахрайство з концертними грошима Ротару. У цьому контексті інтерв'ю Коняхіної можна сприйняти як спробу помститися співачці за роки, проведені за ґратами.

Екс-директорка Ротару стверджує, що до своєї команди співачка ставилася не просто без поваги, а навіть грубо — могла образити, виявити агресію. «Агресія була, так», — каже Коняхіна.

Зачепила колишня директорка і такої тему, як ставлення співачки до алкоголю. Коняхіна стверджує, що Ротару свого часу багато пила. «І коньяк, і віскі, і горілка — все пилося», — згадує екс-директорка.

Також, як стверджує Коняхіна, гонорари Ротару виплачувалося готівкою, часто в доларах, звичайно, про жодні податки не йшлося, а потім ці гроші доводилося «по-чорному» переказувати на потрібні рахунки. Екс-директорка згадує, що їй доводилося працювати фінансовим кур'єром. «Гроші збиралися до певної суми у сейфі. А потім я цю суму, у районі, наприклад, півмільйона, без охорони, везла за адресою, яку мені дали», — стверджує Коняхіна.

Шість років позбавлення волі Коняхіна отримала після того, як у 2008 році Ротару звинуватила її у шахрайстві. Передоплата за концерти кудись «загубилася», співачка вирішила, що помічниця привласнила гроші. Коняхіна відсиділа три роки і три місяці в колонії і вийшла на волю за зразкову поведінку.

Нагадаємо, Ротару — не перша зірка, якій доводиться відповідати на нападки хейтерів з числа близьких знайомих. Так, із подібним ставленням періодично доводиться стикатися Аллі Пугачовій, але Примадонна вважає, що найкраща помста ненависникам — це залишатися щасливою.

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