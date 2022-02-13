На «Суспільному» з'ясували, чи законно Alina Pash відвідувала Крим

Співачку Alina Pash, обрану представляти Україну на Євробаченні, ще до голосування критикували за відвідування окупованого Криму. Звучали підозри, що співачка могла заїхати на півострів з боку Росії, тобто, порушуючи українські закони. Наразі телеканал «Суспільне», він же організатор нацвідбору на пісенний конкурс, заявив, що не знайшов доказів порушення Аліною правил конкурсу.

Сама Alina Pash стверджує, що в окупованому Криму, як і в Росії не виступала, і на півострів з боку РФ не заїжджала. «Суспільне» намагалося перевірити ці дані у прикордонників, але ті відмовилися розголошувати конфіденційні дані. В результаті довелося повірити тим довідкам, які пред'явила Alina Pash. Команда співачки засвідчила, що до Криму Аліна в'їжджала з боку материкової України. Документ було видано Держцентром обробки спецінформації при Держприкордонслужбі. Події відбувалися у 2015 році, Паш прямувала на приватний захід українців у Криму.

«Суспільному» довелося дати пояснення і з приводу плутанини з оголошенням балів, заробленими учасниками. Телеканал провів розслідування і дійшов висновку, що помилилася редактор, яка диктувала результати у навушник ведучому Тимуру Мірошниченку. Щодо підрахунку голосів, то коректність результатів засвідчила аудиторська фірма PwC.

Нагадаємо, раніше Паш заявила, що не варто її сприймати як злу відьму. Співачка стверджує, що займає проукраїнську позицію.

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