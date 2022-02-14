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Помер режисер Айван Райтман — творець фільмів «Мисливці за привидами» та «Джуніор»

8:08 14 лютого 2022
Айван Райтман

У віці 75 років раптово помер знаменитий голлівудський режисер та продюсер Айван Райтман. Як повідомляє видання New York Daily News з посиланням на сім'ю Райтмана, він мирно помер уві сні.

Райтман народився у Чехословаччині в єврейській сім'ї. Під час Другої світової війни його мати потрапила до концтабору Освенцим, але зуміла там вижити. У 1950 році сім'я переїхала до Канади.

Айвен прославився як творець популярних комедій. Він зняв фільми «Мисливці за привидами» та «Мисливці за привидами-2», «Шість днів, сім ночей». Був продюсером картин «Бетховен», «Звіринець», «Космічний джем».

Саме Райтман розкрив комедійний талант Арнольда Шварценеггера, знявши його у фільмах «Близнюки», «Джуніор», «Дитсадівський поліцейський».

З 1976 року і до смерті кінематографіст був одружений з Женев'євою Робер. У подружжя троє дітей — дві доньки та син, який теж став продюсером.

Раніше «ФАКТИ» писали — Помер відомий російський кіносценарист, який створив «Людину з бульвару Капуцинів» та «Недільного тата».

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