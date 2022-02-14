Пітер Джексон, Брюс Спрінгстін та Джей-Зі: кому пандемія допомогла потрапити до списку Forbes

Американський журнал Forbes опублікував 9 лютого список найоплачуваніших представників шоубізнесу за підсумками 2021 року. У рейтингу 25 місць. Люди, які їх посіли, заробили за рік загалом 4,4 мільярда доларів (сума до сплати податків і зборів).

Видання зазначає, що переважна більшість тих, хто потрапив до списку, не створила нічого нового минулого року. Їм вдалося заробити десятки мільйонів доларів, продаючи права на те, що колись принесло їм успіх, чи то фільми, чи пісні. Такого ще не було в історії шоубізнесу. Експерти Forbes вважають, що причин тут щонайменше дві. Перша — пандемія коронавірусу, яка перевернула з ніг на голову звичний лад. Музиканти отримували основні прибутки, даючи концерти. Комерційний успіх фільмів визначався касовими зборами у кінотеатрах.

Проте вже два роки поспіль зали та стадіони або взагалі закриті, або заповнюються в кращому разі наполовину. Друга причина — стрімкий розвиток цифрових технологій та швидкісного Інтернету. Люди перестали купувати диски. Стало набагато простіше платно завантажувати будь-яку пісню, що сподобалася тобі, і насолоджуватися нею в чудовій якості. Стрімінгові компанії, наприклад Netflix або Amazon, самі знімають величезну кількість фільмів і серіалів і купують права на демонстрацію прем'єр одночасно з їхньою появою в кінопрокаті. І глядачам, які бажають подивитися новий фільм, уже не потрібно поспішати до кінотеатру та додатково платити за квиток.

Перерахуємо тих, хто увійшов до рейтингу Forbes:

1. Кінорежисер Пітер Джексон — 580 мільйонів доларів

2. Рок-музикант Брюс Спрінгстін — 435 мільйонів доларів

3. Репер та музичний продюсер Джей-Зі — 340 мільйонів доларів

4. Актор Дуейн Джонсон — 270 мільйонів доларів

5. Репер Каньє Вест — 235 мільйонів доларів

6. Сценаристи та мультиплікатори Трей Паркер та Метт Стоун — 210 мільйонів доларів

7. Музикант Пол Саймон — 200 мільйонів доларів

8. Актор, продюсер та режисер Тайлер Перрі — 165 мільйонів доларів

9. Співак та автор пісень Райан Теддер — 160 мільйонів доларів

10. Рок-музикант та поет Боб Ділан — 130 мільйонів доларів

11. Рок-група Red Hot Chili Peppers — 116 мільйонів доларів

12. Актриса та продюсер Різ Візерспун — 115 мільйонів доларів

13. Телепродюсер Чак Лорре (творець серіалів «Теорія Великого вибуху» та «Метод Комінські») — 100 мільйонів доларів

14. Репер, продюсер, дизайнер Шон Комбс на прізвисько Дідді — 90 мільйонів доларів

15. Сценарист та продюсер Дік Вульф (творець серіалів «Закон і порядок», «Організована злочинність») — 86 мільйонів доларів

16. Радіоведучий Говард Стерн — 85 мільйонів доларів

17. Сценаристи та продюсери Кевін Брайт, Марта Кауффман та Девід Крейн (творці серіалу «Друзі») — 82 мільйони доларів

18. Телепродюсер Шонда Раймс (творець серіалу «Бріджертони») — 81 мільйон доларів

19. Рок-музикант Ніл Янг — 80 мільйонів доларів

20. Телепродюсер Грег Берланті (творець серіалів «Рівердейл» та «Ти») — 75 мільйонів доларів

21. Рок-музикант Ліндсі Бакінгем (група Fleetwood Mac) — 73 мільйони доларів

22. Рок-група Mötley Crüe — 72 мільйони доларів

23. Рок-група Beach Boys — 64 мільйони доларів

24. Кантрі-співак та музикант Блейк Шелтон — 55 мільйонів доларів

25. Співачка та автор пісень Тейлор Свіфт — 52 мільйони доларів

Текстовка

У листопаді Пітер Джексон, режисер, який зняв культові кінотрилогії «Володар перснів» та «Гобіт», продав частину своєї компанії Weta Digital, яка спеціалізується на розробці візуальних спецефектів, за 1,6 мільярда доларів! Угода дозволила Пітеру стати мільярдером. З усіх кінорежисерів це вдалося лише Джорджу Лукасу та Стівену Спілбергу. За умовами договору, Джексон отримав поки що лише частину суми.

Брюс Спрінгстін у грудні продав права на всі свої записи, серед яких 11 мультиплатинових альбомів та 5 золотих синглів, корпорації Sony Music, до якої входить звукозаписна компанія Columbia Records, яка випустила більшу частину дисків Боса (так називають рок-музиканта його численні шанувальники). Спрінгстін у результаті встановив своєрідний рекорд — ані Бобу Ділану, ані Нілу Янгу, ані будь-якому іншому рок-музиканту не вдалося поки що так вигідно продати свою творчу спадщину. (Фото wikipedia)

Двейн Джонсон виявився єдиним актором (Тайлер Перрі не береться до уваги, оскільки він заробив свої мільйони як продюсер), якому вдалося пробитися до списку Forbes. Допомогли Скелі (прізвисько кінозірки ще з часів, коли він займався реслінгом) у цьому головні ролі у фільмах «Круїз по джунглях» та «Червоне повідомлення», а також дохід, який йому приносить виробництво текіли торгової марки Teremana. (На фото Двейн Джонсон у фільмі «Круїз по джунглях»)

Найвисокооплачуванішою представницею прекрасної статі у списку є Різ Візерспун. Вона продала за 900 мільйонів свою продюсерську компанію Hello Sunshine у серпні. Поки Різ отримала 10% від зазначеної суми. Крім того, 20 мільйонів доларів їй заплатили як гонорар за зйомки у другому сезоні серіалу «Ранкове шоу». У загальному списку Візерспун посідає 12 місце. (На фото Різ Візерспун у серіалі «Ранкове шоу»)

Тейлор Свіфт показала, як агресивність може принести чималий дохід. У 2020 році продюсер Скутер Браун без відома й згоди співачки продав права на деякі пісні міс Свіфт. Перешкодити їхньому виходу Тейлор не вдалося. Тоді вона випустила ці ж пісні, лише у так званій авторській версії, та заробила на цьому кілька десятків мільйонів доларів. А тут ще з нею уклали рекламні контракти компанії Peloton та Starbucks. Свіфт пробилася до рейтингу і є наймолодшою з усіх, кого включив туди Forbes, — їй 32 роки. (Фото ua.depositphotos.com)

Творці анімаційного сатиричного серіалу «Південний парк» Трей Паркер і Метт Стоун у серпні підписали контракт на шість років з компанією Paramount+, що дозволить їм створювати нові серії продукту, що став культовим у всьому світі. Крім того, вони започаткували компанію, яка займається будівництвом котеджів, і цей бізнес теж виявився прибутковим. Він приносить Паркеру та Стоуну понад 80 мільйонів доларів щороку. (Фото ua.depositphotos.com)

Фото у заголовку https://ua.depositphotos.com/

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