Пітер Джексон, Брюс Спрінгстін та Джей-Зі: кому пандемія допомогла потрапити до списку Forbes
Американський журнал Forbes опублікував 9 лютого список найоплачуваніших представників шоубізнесу за підсумками 2021 року. У рейтингу 25 місць. Люди, які їх посіли, заробили за рік загалом 4,4 мільярда доларів (сума до сплати податків і зборів).
Видання зазначає, що переважна більшість тих, хто потрапив до списку, не створила нічого нового минулого року. Їм вдалося заробити десятки мільйонів доларів, продаючи права на те, що колись принесло їм успіх, чи то фільми, чи пісні. Такого ще не було в історії шоубізнесу. Експерти Forbes вважають, що причин тут щонайменше дві. Перша — пандемія коронавірусу, яка перевернула з ніг на голову звичний лад. Музиканти отримували основні прибутки, даючи концерти. Комерційний успіх фільмів визначався касовими зборами у кінотеатрах.
Проте вже два роки поспіль зали та стадіони або взагалі закриті, або заповнюються в кращому разі наполовину. Друга причина — стрімкий розвиток цифрових технологій та швидкісного Інтернету. Люди перестали купувати диски. Стало набагато простіше платно завантажувати будь-яку пісню, що сподобалася тобі, і насолоджуватися нею в чудовій якості. Стрімінгові компанії, наприклад Netflix або Amazon, самі знімають величезну кількість фільмів і серіалів і купують права на демонстрацію прем'єр одночасно з їхньою появою в кінопрокаті. І глядачам, які бажають подивитися новий фільм, уже не потрібно поспішати до кінотеатру та додатково платити за квиток.
Перерахуємо тих, хто увійшов до рейтингу Forbes:
1. Кінорежисер Пітер Джексон — 580 мільйонів доларів
2. Рок-музикант Брюс Спрінгстін — 435 мільйонів доларів
3. Репер та музичний продюсер Джей-Зі — 340 мільйонів доларів
4. Актор Дуейн Джонсон — 270 мільйонів доларів
5. Репер Каньє Вест — 235 мільйонів доларів
6. Сценаристи та мультиплікатори Трей Паркер та Метт Стоун — 210 мільйонів доларів
7. Музикант Пол Саймон — 200 мільйонів доларів
8. Актор, продюсер та режисер Тайлер Перрі — 165 мільйонів доларів
9. Співак та автор пісень Райан Теддер — 160 мільйонів доларів
10. Рок-музикант та поет Боб Ділан — 130 мільйонів доларів
11. Рок-група Red Hot Chili Peppers — 116 мільйонів доларів
12. Актриса та продюсер Різ Візерспун — 115 мільйонів доларів
13. Телепродюсер Чак Лорре (творець серіалів «Теорія Великого вибуху» та «Метод Комінські») — 100 мільйонів доларів
14. Репер, продюсер, дизайнер Шон Комбс на прізвисько Дідді — 90 мільйонів доларів
15. Сценарист та продюсер Дік Вульф (творець серіалів «Закон і порядок», «Організована злочинність») — 86 мільйонів доларів
16. Радіоведучий Говард Стерн — 85 мільйонів доларів
17. Сценаристи та продюсери Кевін Брайт, Марта Кауффман та Девід Крейн (творці серіалу «Друзі») — 82 мільйони доларів
18. Телепродюсер Шонда Раймс (творець серіалу «Бріджертони») — 81 мільйон доларів
19. Рок-музикант Ніл Янг — 80 мільйонів доларів
20. Телепродюсер Грег Берланті (творець серіалів «Рівердейл» та «Ти») — 75 мільйонів доларів
21. Рок-музикант Ліндсі Бакінгем (група Fleetwood Mac) — 73 мільйони доларів
22. Рок-група Mötley Crüe — 72 мільйони доларів
23. Рок-група Beach Boys — 64 мільйони доларів
24. Кантрі-співак та музикант Блейк Шелтон — 55 мільйонів доларів
25. Співачка та автор пісень Тейлор Свіфт — 52 мільйони доларів
Текстовка
Читайте також: Ілон Маск і Джефф Безос стали ще багатшими: пандемія допомогла товстосумам із США збільшити капітал на 1,2 трлн доларів
Фото у заголовку https://ua.depositphotos.com/41
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter