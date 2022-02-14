«Таємничий Валентин»: Ольга Сумська розповіла, як майбутній чоловік уперше дав їй зрозуміти, що «все серйозно»

Популярна актриса Ольга Сумська та її другий чоловік Віталій Борисюк вважаються однією з найкрасивіших та найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Минулого року пара весело відгуляла срібне весілля. Ольга згадує в Instagram, що історія їхнього кохання з майбутнім чоловіком розпочалася у День святого Валентина.

За словами Сумської, рівно 31 рік тому вона знайшла у гримерці шоколадний подарунок від свого тоді ще таємного шанувальника. «Все почалося саме цього дня, 14 лютого! Тоді, в 91 році ми вперше святкували день Валентина», — написала актриса.

Під час репетиції мюзиклу «Кандид» Ольга виявила у гримерці шоколадне серце із запискою всередині та зрозуміла, «що все серйозно».

«Нас тоді поставили в парі репетирувати Кандіда та Кунегунду… Вольтер і Бернстайн знають більше за нас! Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше…», — пише Ольга.

«З Днем Валентина, друзі! Кохайте і будьте коханими!» — побажала Сумська.

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