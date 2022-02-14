28.24 / 28.93 32.01 / 32.88
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Таємничий Валентин»: Ольга Сумська розповіла, як майбутній чоловік уперше дав їй зрозуміти, що «все серйозно»

11:58 14 лютого 2022
сумська борисюк

Популярна актриса Ольга Сумська та її другий чоловік Віталій Борисюк вважаються однією з найкрасивіших та найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Минулого року пара весело відгуляла срібне весілля. Ольга згадує в Instagram, що історія їхнього кохання з майбутнім чоловіком розпочалася у День святого Валентина.

За словами Сумської, рівно 31 рік тому вона знайшла у гримерці шоколадний подарунок від свого тоді ще таємного шанувальника. «Все почалося саме цього дня, 14 лютого! Тоді, в 91 році ми вперше святкували день Валентина», — написала актриса.

Під час репетиції мюзиклу «Кандид» Ольга виявила у гримерці шоколадне серце із запискою всередині та зрозуміла, «що все серйозно».

«Нас тоді поставили в парі репетирувати Кандіда та Кунегунду… Вольтер і Бернстайн знають більше за нас! Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше…», — пише Ольга.

«З Днем Валентина, друзі! Кохайте і будьте коханими!» — побажала Сумська.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

анна трінчер

«Навіщо так негарно себе вдягати»: Анну Трінчер після повернення на сцену захейтили через надто відверте вбрання

Дан Балан

Dan Balan заспівав на сцені з мамою-красунею і зал разом із Monatik заплакав від захоплення: «Люблю!»

Путін

Стане початком кінця ери Путіна: у Швеції прокоментували можливе вторгнення РФ в Україну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.