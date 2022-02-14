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«Спливає багато цікавого»: гурт Kalush Orchestra подав петицію президентові про фальсифікацію голосів нацвідбору «Євробачення»

13:57 14 лютого 2022
Соліст гурту Kalush Олег Псюк

Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який посів друге місце в нацвідборі на «Євробачення», звинуватив Суспільного мовника у фальсифікації результатів голосування глядачів і має намір добиватися справедливості. Музикант вважає, що організатори відбору підтасували результати на користь переможниці Alina Pash. Групу стурбувала плутанина під час оголошення балів та відмова показати протокол із підсумками голосування.

«Виявляється, світ не без добрих людей. І зараз нам прилітає дуже багато інформації від різних джерел. Є прямо цікава інфа. Усю інформацію ми подаємо, куди слід. І ми подаємо петицію до президента», — розповів Олег Псюк в Інстаграм.

Він додав, що петицію буде опубліковано протягом двох робочих днів.

Причиною такої наполегливості артиста стали нестиковки у позиції Суспільного мовника. Псюк вказує на те, що ведучий Тимур Мірошниченко та член журі Ярослав Лодигін (представник Суспільного) були в одній гримерці перед фіналом.

Також музиканта збентежила заява про те, що конверт вперше розкрили лише на сцені, результатів ніхто не бачив, окрім ведучого. А як тоді редакторка могла диктувати йому бали «у вухо»?

«Я ось щиро всією душею не розумію цей момент, коли ведучий читає з листка оцінки. То чому коментатор у навушнику диктує йому інші оцінки? І звідки він їх знає, якщо всі оцінки на цьому листку у ведучого і заявляли, що їх більше ніхто не знає? Тобто, щось не сходиться», — каже Олег Псюк.

Також артиста обурює те, що менш ніж за добу організатори змінили порядок виступу гурту, переставили місцями з ROXOLANA. Він вважає, що це могло позначитися на голосуванні.

«Ми повинні бути спочатку шостими. І коли вже всі наші фанати шерили цифру 6, щоб за нас голосували, вони нас змінили на п'ятий номер. Коли ми підійшли розібратися, нам сказали: «Ми тут головні, ми начальство і як ми сказали, так і буде. Тож або приймаєте правила, або просто не виступаєте. Усе, вибору немає», — розповідає Псюк.

Нагадаємо, у фіналі нацвідбору телеглядачі віддали перемогу Kalush Orchestra, а журі поставили групі 6 балів. Лодигін зазначив, що «досить презентувати Україну в Європі, як людей з гір».

Тимур Мірошниченко пояснив плутанину із оголошенням результатів. Суспільний мовник вказав на помилку редактора.

Alina Pash після перемоги звернулася до українців та закликала не шукати у ній ворога.

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