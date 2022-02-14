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Зірка «Дня народження буржуя» Валерій Ніколаєв опинився у психлікарні

14:52 14 лютого 2022
Валерій Ніколаєв

Зірка серіалу «День народження буржуя» Валерій Ніколаєв, який минулого літа став батьком вдруге, потрапив до психіатричної клініки після інциденту у камері.

Як пише «РенТВ», до камери актор потрапив 11 лютого за п'яну їзду без прав. Він заявляв, що у нього стався конфлікт із співкамерником, громадянином Таджикистану, який, за словами Ніколаєва, облив його окропом. Він стверджував, що отримав опіки 40 відсотків тіла і захотів отримати зі свого «кривдника» 20 мільйонів рублів, частину з яких вирішила витратити на пересадку шкіри — мовляв, обличчя та руки сильно постраждали.

Втім, медики жодних ушкоджень у актора не виявили. РоЗМІ повідомляють і про дивну поведінку Ніколаєва в камері — він постійно стукав у двері, а коли приходили охоронці, починав на них гавкати. За однією з версій, співкамерник таки хлюпнув у нього гарячою водою, щоб заспокоїти буйного сусіда, але про окріп не йшлося. Кажуть, що у клініці у актора діагностували біполярний розлад.

Актор відомий глядачам не лише за серіалом «День народження буржуя», де він зіграв головну роль, а й за роботами у картинах «Ширлі-мирлі», Next-3, «Вулиця розбитих ліхтарів».

Нагадаємо, що восени минулого року повідомлялося, що до психіатричної клініки потрапив син знаменитого актора Інокентія Смоктуновського, Філіп.

Фото Кіно-театр.ру

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