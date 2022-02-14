Суспільний мовник не підписуватиме договір з Alina Pash до перевірки документів про її в'їзд до Криму

Скандал навколо національного відбору на «Євробачення», який виграла Alina Pash, набирає обертів. Під тиском громадськості організатори змушені реагувати на претензії та недовіру.

Пояснити ситуацію та відповісти на конфліктні питання спробували на прес-конференції, у якій взяли участь голова правління Громадського Микола Чернотицький, член журі Ярослав Лодигін та Олексій Гончеренко — керівник компанії, яка здійснювала телетрансляцію відбору.

Вони вибачилися за плутанину з оголошенням результатів голосування глядачів і вкотре підкреслили, що спрацював людський фактор, редакторка припустилася помилки, переплутавши колонки з оцінками. А коли вручну почали вносити дані в таблицю, вона «лягла» і зникла з екрана.

Гончаренко пояснив, що насправді було три конверти з результатами.

«Головний конверт винесла на сцену представник аудиторської компанії, один технічний конверт був переданий людині для заповнення таблиці, інший — редакторці, яка і припустилася фатальної помилки», — сказав Олексій Гончаренко.

Лодигін запевняє, що всі дані є достовірними, що підтверджує аудиторська компанія. За результатами глядацького голосування перемогу здобула група Kalush Orchestra. Alina Pash посіла друге місце, значно випередивши найближчого конкурента — Wellboy.

Але питання участі Аліни у «Євробаченні» залишається відкритим. Організатори відбору засумнівалися у достовірності наданих командою артистки документів про перетин кордону окупованого Криму через Україну.

Активіст Сергій Стерненко звернувся до Суспільного із заявою, що довідка артистки про поїздку до Криму — підробка.

«У мене дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що „довідка“, оприлюднена командою Аліни Паш, є підробкою. З власних джерел як у ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме в серпні 2015 року році Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта. Так, громадянка України Аліна Іванівна Паш 11.08.2015 рейсом Київ-Москва покинула територію України. Скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила до окупованого Криму, порушивши правила перетину державного кордону України», — написав Стерненко на своєму Telegram-каналі.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький каже, що на перший запит про перетин кордону Аліною Паш Держприкордонслужба не дала чіткої відповіді, пославшись на конфіденційність інформації. У зв'язку з новими фактами та звинуваченнями запит надіслали повторно. Організатори хочуть переконатись у справжності документа, наданого командою співачки.

А поки що її участь у «Євробаченні» залишається відкритою. «Ми відмовляємось підписувати договір до офіційної відповіді ДПСУ», — сказав Чернотицький.

Якщо ж у діях співачки знайдуть порушення, то їй загрожує дискваліфікація. Тоді Kalush Orchestra має шанс поїхати до Італії.

Тим часом музиканти не перестають боротися, вони відправили петицію президентові про фальшування голосування.

Alina Pash виступила зі зверненням, у якому просить не шукати у ній ворога. Співачка впевнена, що провокації на її адресу створюються свідомо.

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