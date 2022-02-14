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«У пошуках бойфренда»: Шерон Стоун опублікувала фото зі своєю 89-річною мамою

17:27 14 лютого 2022
Шерон Стоун

63-річна американська кінозірка Шерон Стоун, яку в розстебнутій блузці нещодавно не впізнали фанати, поділилася в Instagram фотографією, де вона зображена зі своєю 89-річною матір'ю Дороті Марі Стоун. Знімок було зроблено у ресторані, куди вони разом прийшли пообідати. Попри те, що старша Стоун нещодавно пережила черговий інсульт і три дні була непритомна (після чого Шерон звернулася до підписників з проханням помолитися за її маму), вона вразила шанувальників доньки своїм бадьорим і життєрадісним виглядом.

«Так, ваші добрі думки та молитви подіяли… 89 років. П'ять інсультів, інфаркт, кардіостимулятор… У пошуках бойфренда», — жартівливо підписала пост актриса.

«Яким щасливчиком буде її бойфренд. Прекрасне фото. Ви обидві сильні богині. Немає нічого, з чим би ви двоє не впоралися», «Мені подобається радість, що ллється від цього знімка!», «Вам так пощастило, що у вашому житті все ще є мама», — відреагували у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Шерон Стоун на тлі чуток про роман із князем Монако поділилася сексуальним фото у Instagram.

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