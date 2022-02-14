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«Я нічого не порушувала»: Alina Pash відповіла на звинувачення у підробці документів

20:01 14 лютого 2022
Alina Pash

Переможниця національного відбору на «Євробачення» Alina Pash, яку запідозрили в підкупі журі та підробці документів про перетин кордону з окупованим Кримом, відреагувала на заяву активіста Сергія Стерненка. Співачка каже, що не може просто спостерігати за тим, що відбувається навколо її імені.

Аліна звертає увагу на те, як стороння людина змогла отримати доступ до державної бази даних.

«Наскільки я знаю, подібну інформацію Прикордонна служба може надавати на запит фізичної особи про себе особисто, на запит суду або на адвокатський запит. Який із них, мені цікаво, робив Стерненко?», — питає співачка.

Вона каже, що довідку від Прикордонної служби України представник її команди отримав за довіреністю на офіційний запит.

«За довіреністю було відправлено цей запит, відповідь надійшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди одразу надав докази Суспільному. Також я подала повторний запит, щоб отримати таку довідку у свої руки. Як тільки вона буде у мене, я оприлюдню її у своєму обліковому записі в Instagram. І я братиму стільки довідок, скільки потрібно, щоб довести, що я нічого не порушувала», — пише Аліна.

Також вона подякувала тим, хто підтримує її у стресовий час.

«Це безцінно! Я вірю, що кожен з вас розуміє та відчуває силу моєї пісні. Що це посилання має прозвучати на весь світ!» , — уклала співачка.

Раніше Суспільний мовник провів прес-конференцію, на якій виправдався за плутанину в оголошенні результатів голосування і заявив, що поки не підписуватиме договору з Аліною Паш. До офіційної відповіді ДПСУ.

Тим часом букмекерські контори прогнозують Аліні Паш із піснею «Тіні забутих предків» друге місце.

Сама співачка звернулася до українців і просить не шукати у ній ворога.

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