Визнання Зеленського, розлучення Alyona Alyona, коханий чоловік Мендель, нездійснені мрії Мішиної: як відомі українці відзначили День Валентина (фото)

Українці, незважаючи на тривожну ситуацію, святкують День святого Валентина. Своїх коханих вітають багато представників шоу-бізу та навіть політики.

Так, президент Володимир Зеленський записав зворушливе відео із дружиною Оленою, якій він подарував оригінальний букет із польовими квітами.

«Ми разом, ми вдома, ми в Україні», — прокоментував кадри президент, закликавши «любити не лише своїх половинок, а й Україну».

Виконавиця репу Alyona Alyona несподівано розповіла свою любовну історію, яка тривала лише рік.

"Нам з Денисом було дано 1 рік. І ми любимо одне одного. Але цього мало, щоб бути щасливими на всі 100" , - зазначила співачка.

Екс-прес-секретар президента Юлія Мендель, навпаки, переживає найщасливіший період у стосунках та показала свого коханого.

«Make Love, Not War. Закохаюся в тебе щодня», — зізналася вона.

«Тільки з тобою мої очі сяють по-особливому. Люблю-люблю-люблю», — адресувала Джамала теплі слова до свого чоловіка Бекіра.

Екс-"холостячка" Ксенія Мішина розповіла про свій нерадісний досвід вибудовування стосунків - за її словами, у юності вона жодного разу не отримувала валентинок від того, хто займав моє серце, але не впадала у відчай і щороку чекала.

"Зараз все звичайно складніше, але як і раніше День Святого Валентина одне з найулюбленіших свят на рік. Для мене це свято не просто про закоханих, це маніфест кохання!", - зазначила вона.

Обмінялися вітаннями в мережі та Юрій Горбунов із Катею Осадчою.

«Любіть! Тільки любов врятує світ! І кожен день повторюйте — Я тебе люблю! Дякую тобі, моя Катя Осадча», — написав він, і отримав визнання у відповідь: «Ми все сильніше, коли ми разом, а коли ми любимо, можемо перевернути гори. Сьогодні хороший привід сказати «я тебе люблю тисячу разів».

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, як майбутній чоловік уперше дав їй зрозуміти, що «все серйозно».

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