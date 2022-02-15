Після «кухонної бурі»: Джанабаєва поділилася романтичними кадрами з Меладзе

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва вирішили трохи відпочити від домашніх турбот й вирушили до однієї з європейських країн без дітей.

Джанабаєва поділилася гарним відео у сторіс свого Instagram.

Пара в лобі-барі розкішного готелю. Джанабаєва з'явилася у кадрі спочатку одна.

Потім вона перевела телефон на Меладзе, який махнув рукою передплатникам подружжя, для яких вона зробила сторис.

Пізніше у сторіс Альбіни з'явився яскравий десерт та келих вина. Очевидно, зірки відзначали День закоханих.





А напередодні зірка опублікувала відео та привітала зі святом глядачів та шанувальників.

Нагадаємо, нещодавно Джанабаєва показала дочку, що підросла, від Меладзе.

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