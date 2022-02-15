Каньє Вест розлучився з новою подругою і пригнав до будинку Кім Кардаш'ян пікап, завантажений трояндами

Попри публічну сварку, яку Каньє Вест та Кім Кардаш'ян нещодавно влаштували в соцмережах через своїх дітей, репер все ще мріє повернути дружину та зберегти свій шлюб. У День святого Валентина він зробив широкий жест, пригнавши до будинку Кім пікап, завантажений червоними трояндами.

Раніше стало відомо про закінчення роману Каньє з акторкою Джулією Фокс, з якою він познайомився на вечірці напередодні Нового року. Після чергової публічної заяви Веста про те, що він хотів би відновити свою сім'ю, ображена Джулія видалила зі своєї Instagram-сторінки всі фотографії репера, а також лайкнула один з постів Кім. Наближене до Джулії джерело заявило, що у неї просто не вистачає енергії на стосунки з Вестом. І вона вважає за краще займатися своїм однорічним сином.

Тим часом Кім провела День святого Валентина у товаристві свого нового бойфренда Піта Девідсона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Щоб не заздрили: Каньє Вест подарував подружкам своєї нової дівчини сумки вартістю десятки тисяч доларів.

Фото Instagram

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