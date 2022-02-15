Мадонна та її екстравагантний молодший син Девіда відвідали виставку картин її старшого сина Рокко (фото)

63-річна американська співачка Мадонна, яка нещодавно під гаслом «Боже, врятуй королеву» знову продемонструвала свої труси, опублікувала серію знімків, яка була зроблена на виставці, де представлялися роботи її старшого сина Рокко. Батько Рокко — знаменитий британський режисер Гай Річі, який був другим чоловіком співачки. Як повідомляє видання Daily Mail, 21-річний художник працює під псевдонімом Rhed.

На виставку попзірку супроводжував її молодший син — 16-річний Девід Банда, один із чотирьох її названих дітей-африканців. Девід, який схильний до екстравагантності та раніше позував у жіночому одязі, цього разу теж вибрав незвичайний імідж. Він був у вбранні дівчини-чірлідерки, чорних легінсах, сітчастих рукавичках-мітенках, чорному шкіряному нашийнику-намисті з ланцюжками, а також з рогами на голові. Отже, практично затьмарив цього разу своїм виглядом зіркову маму.

Раніше «ФАКТИ» писали — Яблуня та яблуко: Мадонна знову знялася на унітазі, а її дочка Лурдес поділилася фото у сексуальному вбранні.

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