Несподіваний поворот: Alina Pash заявила про готовність поїхати на «Євробачення» з Kalush Orchestra

Переможниця національного відбору на «Євробачення», навколо якого спалахнув гучний скандал, Alina Pash звернулася до шанувальників гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце. Після фіналу на співачку навалилася хвиля хейту, не лише за відвідування Криму та Росії, а й «прилетіло» за нібито причетність до підтасовування результатів голосування.

Аліна звернулася до шанувальників гурту Kalush Orchestra та заявила, що вона їм не ворог. Попросила в непростий для країни час не сваритись, а об'єднуватися. Артистка каже, що готова поїхати на «Євробачення» разом із гуртом, якщо це якось вплине на ситуацію.

«Прихильники гурту Kalush Orchestra, я вам не ворог. Нам, українцям, потрібно об'єднатися в такий важливий для країни час… Я готова, якщо це примирить країну і змусить замислитися над важливішими проблемами, які зараз відбуваються», — відповіла Аліна на пропозицію шанувальників.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш звинуватила Kalush у плагіаті. Музиканти пішли на зустріч та трохи змінили свою композицію. Соліст гурту Олег Псюк каже, що між ними немає конфлікту, і претензій до Аліни в нього нема. За словами музиканта, учасники відбору стали заручниками «нечесної» гри організаторів.

Група Kalush Orchestra отримала підтримку телеглядачів і за результатами їхнього голосування посіла перше місце. Але у сумі з оцінкою журі опинилася на другій позиції підсумкової таблиці. Гурт Kalush Orchestra переконаний, що голоси були сфальсифіковані.

Суспільний мовник усі звинувачення спростовує. Але поки що не підписує договір на участь у «Євробаченні» з Аліною Паш. Чекають на чергову довідку від Державної прикордонної служби про перетин співачкою кордону з окупованим Кримом. Попередній документ викликав сумніви.

Сама співачка стверджує, що закон не порушувала і готова надати «довідку про довідку», якщо це потрібно для участі в конкурсі.

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