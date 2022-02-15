28.08 / 28.45 31.83 / 32.37
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Труну винесли з Будинку кіно під оплески: у Москві попрощалися із зіркою «Тихого дому» Зінаїдою Кирієнко

16:10 15 лютого 2022
Зінаїда Кирієнко

У московському Великому залі Будинку кіно відбулася громадянська панахида за народною артисткою Зінаїдою Кирієнко, яка померла на 89-му році життя .

Як пише «КП», на церемонії були присутні рідні артистки, у тому числі, сини Максим та Тимур, а також онуки.

Видання зазначає, що на прощання прийшло небагато колег Кирієнко — артисти її покоління йдуть один за одним. Були Людмила Зайцева, Аристарх Ліванов, які згадували про роботу та дружбу із Зінаїдою Кирієнко. А Микола Бурляєв назвав акторку вільною людиною, козачкою, але при цьому дуже цнотливою жінкою.

Фото "КП"

Зінаїда Кирієнко померла 12 лютого у віці 88 років. Декілька днів вона провела у лікарні, у неї був діагностований ковід та інсульт. Вона перебувала у реанімаційному відділенні. Крім того, повідомлялося, що вона мала рак підшлункової залози.

Фото "КП"

Місце її поховання — Троєкурівський цвинтар. Рідні актриси розповідали, що її чоловік, який помер у 2004 році, похований на сільському цвинтарі у Підмосков'ї. Місце там зайняте іншими родичами, які пішли.

Раніше син актриси Максим розповідав, що Зінаїда Кирієнко лежала у реанімації — вони сподівалася, що акторка «видряпається», бо вона була дуже сильною.

Фото https://www.kp.ru

296

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Ігор Романенко

Вторгнення Росії, можливо, розпочнеться вже завтра, — український генерал

Володимир Ленін

У кішці з Британії побачили схожість із «вождем світового пролетаріату» Володимиром Леніним (фото)

салат

Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.