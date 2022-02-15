Труну винесли з Будинку кіно під оплески: у Москві попрощалися із зіркою «Тихого дому» Зінаїдою Кирієнко

У московському Великому залі Будинку кіно відбулася громадянська панахида за народною артисткою Зінаїдою Кирієнко, яка померла на 89-му році життя .

Як пише «КП», на церемонії були присутні рідні артистки, у тому числі, сини Максим та Тимур, а також онуки.

Видання зазначає, що на прощання прийшло небагато колег Кирієнко — артисти її покоління йдуть один за одним. Були Людмила Зайцева, Аристарх Ліванов, які згадували про роботу та дружбу із Зінаїдою Кирієнко. А Микола Бурляєв назвав акторку вільною людиною, козачкою, але при цьому дуже цнотливою жінкою.

Фото "КП"

Зінаїда Кирієнко померла 12 лютого у віці 88 років. Декілька днів вона провела у лікарні, у неї був діагностований ковід та інсульт. Вона перебувала у реанімаційному відділенні. Крім того, повідомлялося, що вона мала рак підшлункової залози.

Фото "КП"

Місце її поховання — Троєкурівський цвинтар. Рідні актриси розповідали, що її чоловік, який помер у 2004 році, похований на сільському цвинтарі у Підмосков'ї. Місце там зайняте іншими родичами, які пішли.

Раніше син актриси Максим розповідав, що Зінаїда Кирієнко лежала у реанімації — вони сподівалася, що акторка «видряпається», бо вона була дуже сильною.

Фото https://www.kp.ru

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