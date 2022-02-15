Доводиться «танцювати стриптиз»: Маша Полякова показала, чим змушена займатися о 2-й годині ночі
Старша дочка популярної співачки Олі Полякової Маша, яка збентежила раніше публіку поцілунками з довговолосим хлопцем, якого прийняли за дівчину, вирішила знову здивувати своїх підписників.
Так, днями в сторізі Instagram вона опублікувала незвичайне відео, в якому показала, як їй не спиться ночами.
Змучена безсонням, дівчина виходить на кухню і просить своїх фоловерів — «Подаруйте снодійне».
Але в якийсь момент вона, подібно до Попелюшки опівночі, перетворюється — але не на принцесу на балу, а на танцівницю, яка у дверях виконує рухи, що віддалено нагадують стриптиз.
Ймовірно, таким чином дівчина хотіла показати, що втомившись від безсоння, вона готова «лізти на стінку».
Так як у сторіз неможливо писати коментарі та отримувати на них відповіді, то її 170-тисячній армії підписників дівчини залишається лише здогадуватися, що саме хотіла висловити своїм «танцем» Марія.
Схожі ролики, до речі, на радість підписникам викладає у мережу і її мама, Оля Полякова.384
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter