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Шоу-бізнес

Доводиться «танцювати стриптиз»: Маша Полякова показала, чим змушена займатися о 2-й годині ночі

16:58 15 лютого 2022
Марія Полякова

Старша дочка популярної співачки Олі Полякової Маша, яка збентежила раніше публіку поцілунками з довговолосим хлопцем, якого прийняли за дівчину, вирішила знову здивувати своїх підписників.

Так, днями в сторізі Instagram вона опублікувала незвичайне відео, в якому показала, як їй не спиться ночами.

Змучена безсонням, дівчина виходить на кухню і просить своїх фоловерів — «Подаруйте снодійне».

Але в якийсь момент вона, подібно до Попелюшки опівночі, перетворюється — але не на принцесу на балу, а на танцівницю, яка у дверях виконує рухи, що віддалено нагадують стриптиз.

Ймовірно, таким чином дівчина хотіла показати, що втомившись від безсоння, вона готова «лізти на стінку».

Так як у сторіз неможливо писати коментарі та отримувати на них відповіді, то її 170-тисячній армії підписників дівчини залишається лише здогадуватися, що саме хотіла висловити своїм «танцем» Марія.

Схожі ролики, до речі, на радість підписникам викладає у мережу і її мама, Оля Полякова.

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