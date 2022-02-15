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«Знайшла жіноче щастя»: Вікторія Сміюха зробила відверте зізнання про особисте життя

17:46 15 лютого 2022
Вікторія Сміюха

Колишня солістка гурту «НеАнгели» Вікторія Сміюха, яка захопила спортивною фігурою в купальнику, зробила відверте зізнання про особисте життя. Артистка вперше підтвердила, що справді зустріла коханого чоловіка. Вона зізналася, що щаслива в нових стосунках, але не поспішає афішувати особистість коханого.

«Коли я вже повністю розпрощалася з колективом, я зрозуміла, що знайшла найголовніше. Я знайшла жіноче щастя, яке кожна жінка мріє зустріти, ту людину, яка б наповнювала і вселяла впевненість», — розповіла Вікторія програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

З новим обранцем зірка нещодавно відпочила на Мальдівах. Віка ділилася яскравими світлинами, але свого бойфренда не показала.

«Ми не помічаємо часу, можемо мовчати, дивлячись у вічі і насолоджуючись моментом. Ось я хотіла, щоб ці чудові моменти ми проводили на островах, десь вдалині», — розповіла зірка.

Нагадаємо, раніше Вікторія Сміюха розповідала, що прийняла пропозицію руки та серця колишнього хлопця, але передумала виходити за нього заміж. За словами співачки, її особисте життя не складалося через зради.

Раніше Олександр Еллерт зізнався у почуттях до Ксенії Мішиної і заявив, що хоче повернути акторку.

Фото instagram.com/vikanablack

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