«Носоріг» Олега Сенцова та «Падіння Місяця» з оскароносною Хеллі Беррі: що подивитися у кіно з 17 лютого

У четвер, 17 лютого, в український прокат виходять вісім нових фільмів, зокрема кримінальна драма Олега Сенцова «Носоріг». Конкуренцію їй за право називатися прем'єрою тижня складають американські фільми «Лакрична піца» та «Падіння Місяця». Шанувальники Мела Гібсона зможуть побачити свого кумира у бойовику «Золото острова Гардіан». Психологічний трилер «Обігнати час» зняв відомий австралійський режисер Філліп Нойс. Для походу в кіно з дітьми пропонується німецький мультфільм «Пригоди на Місяці». Європейський кінематограф представлений італійською та французькою комедіями «(Не)ідеальні парочки» та «Фантазії для дорослих».

«Носоріг»

(16+, Україна — Польща — Німеччина, Артхаус Трафік та WestEnd Films, кримінальна драма, бюджет — 50 млн грн)

Дія фільму розгортається у 90-х роках минулого століття в Україні. Злочинець на прізвисько Носоріг починає залитий кров'ю шлях до сходження на вершину кримінального світу. Картина нагадує глядачам про те, що діялося в нашій країні в «лихі 90-ті».

Це другий повнометражний ігровий фільм Олега Сенцова. Працювати над ним він почав ще 2012 року. Незаконний арешт режисера в Криму російською окупаційною владою призвів до того, що Сенцов зміг повернутися до проєкту лише у 2019 році. Гроші на зйомки виділили різноманітні державні структури, а також кінофонд Ради Європи, Польський кіноінститут та німецький кінофонд Medienboard Berlin-Brandenburg. Прем'єра картини відбулася у вересні минулого року у рамках Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Зйомки проходили у Львові, Києві та Кривому Розі.

Роль Носорога виконав непрофесійний актор Сергій Філімонов, відомий в Україні громадський діяч лідер неформального молодіжного руху «Гонор». Сєнцов особливу увагу приділив саундтреку. Він використав низку пісень, популярних у ті роки, серед яких й пісні російських виконавців, наприклад, рок-групи «Агата Крісті». У листопаді «Носоріг» отримав дві премії на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі. Стрічку Олега Сенцова визнали найкращим художнім фільмом, а Філімонова — найкращим актором. У лютому 2022 року стало відомо, що права на показ Носорога придбала американська стрімінгова компанія Netflix.

«Лакрична піца»

(16+, США — Канада, Universal Pictures, комедія, драма, бюджет — 40 мільйонів доларів)

Культовий американський режисер Пол Томас Андерсон, чиї фільми неодноразово ставали володарями престижних кінопремій, зокрема «Оскара» та «Золотого глобуса» («Ночі в стилі бугі», «Магнолія», «Нафта», «Майстер»), зняв картину про молодь 70-х. Дія «Лакричної піци» відбувається у долині Сан-Фернандо у Каліфорнії. 15-річний підліток знайомиться із 24-річною дівчиною, випадково потрапляє на телешоу та стає популярним. Це змінює його життя, він мріє про акторську кар'єру і життя у великому місті…

Головну роль виконав Купер Гоффман, син відомого актора Філіпа Сеймура Гоффмана, який знявся у п'яти фільмах Андерсона. Філіп помер у лютому 2014 року від передозування наркотиками. Партнерами Купера стали два оскароносні

актори — Шон Пенн і Бредлі Купер. Головну жіночу роль виконала музикантка Алана Хаїм. Це її акторський дебют.

Американський інститут кіно включив «Лакричну піцу» до свого списку 10 найкращих фільмів 2021 року. Картина також заробила чотири номінації на премію «Золотий глобус», три номінації на «Оскар» та п'ять номінацій на премію Британської кінотелеакадемії BAFTA. В американському прокаті фільм зібрав 21,9 мільйона доларів.

«Падіння Місяця»

(16+, США — Китай — Німеччина, Lionsgate, фантастика, фільм-катастрофа, бюджет — 146 мільйонів доларів)

Уявіть, що Місяць є штучно створеним космічним об'єктом. І хтось приводить цей об'єкт у рух, змінює орбіту і змушує рухатися назустріч Землі, щоб знищити нашу планету! Врятувати людство від загибелі здатна лише відчайдушна трійка сміливців — колишній астронавт Джосінда Фаулер, а нині один із керівників НАСА, ще один колишній астронавт Брайан Гарпер, якого з ганьбою звільнили колись з роботи, і конспіролог Кей Сі Гаусман, в теорії якого ніхто не вірить. Вони вирушають на Місяць давно списаним шатлом «Індевор»…

Зняв цю фантастичну історію режисер Роланд Еммеріх, який, як кажуть, собаку з'їв на подібних фільмах. Німецький кінематографіст уже багато разів знищував людство у своїх картинах. «Зоряна брама», «Годзілла», «Післязавтра», «2012» — все це було знято Еммеріхом у різні роки. Він є автором або співавтором сценаріїв більшості своїх проєктів.

Головні ролі у «Падінні Місяця» виконали володарка премії «Оскар» Геллі Беррі, популярний актор Патрік Вілсон («Прометей») та британський актор Джон Бредлі (зіграв Семвелла Тарлі у серіалі «Гра престолів»). У США та Канаді «Падіння Місяця» вийшло у прокат 4 лютого, касові збори на цей час становлять 18,7 мільйона доларів.

«Пригоди на Місяці»

(6+, Німеччина — Австрія, Brave New Work та Coop99 Filmproduktion, анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 8,5 мільйона доларів)

Мультик знятий за мотивами популярної сьогодні в Німеччині та Австрії серії дитячих книжок про хлопчика Петеру та його молодшу сестру Анну. Дівчинку викрав лиходій із Місяця. Петер вирушає в небезпечну космічну подорож, щоб урятувати Анну…

Зняв цю казкову історію німецький режисер Алі Самаді Ахаді. Він відомий за серією мультфільмів «Петсон та Фіндус». «Пригоди на Місяці» (в інтернеті відомий також під назвою «Місячні пригоди») зібрав у європейському прокаті 4,4 мільйона доларів.

«Обігнати час»

(12+, США — Канада, Vertical Entertainment, трилер)

Нещодавно овдовіла мати двох дітей усіма силами намагається забути про горе, що спіткало їхню сім'ю, і не впасти в депресію. Одного ранку вона вирушає в ліс на пробіжку. Віддалившись від містечка на пристойну відстань, жінка несподівано дізнається завдяки смартфону, що школу, в якій навчається її син-підліток, захопила озброєна людина. Вона кидається назад, але їй потрібен час, щоб дістатися до навчального закладу. Телефон — її єдиний зв'язок із сином та маленькою донькою…

Зняв цей напружений трилер відомий австралійський режисер Філіп Нойс. Він прославився ще наприкінці 80-х трилером «Мертвий штиль» з Ніколь Кідман та бойовиком «Сліпа лють» з Рутгером Гауером. Обидві картини стали культовими. Потім Нойс зняв два шпигунські трилери з Гаррісоном Фордом — «Ігри патріотів» та «Пряма явна загроза». Також у його творчій скарбничці еротичний трилер із Шерон Стоун «Щіпка», психологічний трилер «Влада страху» з Дензелом Вашингтоном та Анджеліною Джолі та з нею ж шпигунський бойовик «Солт».

Головну роль в «Обігнати час» (в інтернеті відомий також як «Гонка з часом») виконала австралійська актриса Наомі Воттс, яка двічі номінувалася на премію «Оскар» за фільми «21 грам» та «Неможливе». Наомі відома за культовими картинами «Малхолланд Драйв» та «Кінг-Конг».

«Золото острова Ґардіан»

(16+, Канада — США, Benaroya Pictures, бойовик, трилер, бюджет — 10 мільйонів доларів)

В основу цього фільму покладено легенду про загублені під час Другої світової війни скарби японського імператора. Багато хто досі вірить у те, що незліченні багатства заховані десь в Азії у секретних тунелях чи інших схованках. Головний герой картини — колишній аферист та соціопат, який вийшов із в'язниці достроково. Він намагається жити спокійно і не порушувати умови свого визволення. Він відвідує психотерапевта та приймає антидепресанти. Проте колишній злочинець зірвався після того, як за загадкових обставин загинув його молодший брат. Він хоче з'ясувати правду та покарати винних. Він залишає країну, хоч йому це категорично заборонено. Слідами втікача пускається впертий агент ФБР. Колишній шахрай дізнається, що його молодший брат знайшов місце, де захований якийсь скарб, і це коштувало йому життя…

Зняв фільм канадський режисер Девід Хакл («Пила 5», «Гризлі»). Головну роль виконав Скотт Іствуд, син легендарного Клінта Іствуда. Він уже встиг зарекомендувати себе як нова зірка бойовиків, знявшись у популярних фільмах «Форсаж 8», «Тихоокеанський рубіж 2», «Гнів людський». Компанію йому склали Мел Гібсон та Фамке Янссен (трилогія «Заручниця»). Проте фільм (в інтернеті відомий як «Небезпечний») провалився. Іствуд та Гібсон номіновані на антипремію «Золота малина» як найгірший актор і найгірший актор другого плану.

«(Не)ідеальні парочки»

(12+, Італія, Lotus Production та Rai Cinema, комедія)

Чотири подружні пари несподівано дізнаються, що їхні шлюби не мають юридичної сили, бо обряд проводив несправжній священник. Чотири різні історії поступово сплітаються в одну. Кожна з чотирьох пар має вирішити, чи хочуть вони узаконити свої стосунки, чи правда, що відкрилася, дає їм можливість без проблем розбігтися…

Зняв картину Паоло Костелла. Він виступив й співавтором сценарію. Ролі виконали популярні в Італії Клаудія Джеріні, Еврідіче Аксен, Філіппо Нігро, Кароліна Крешеніті, Амбра Анджоліні. В італійському прокаті комедія зібрала 1,1 мільйона доларів.

«Фантазії для дорослих»

(18+, Франція, Mandarin Production та France 2 Cinema, романтична комедія)

Фільм складається з шести новел або скетчів, об'єднаних однією темою — як парам, що живуть довгий час разом, зупинити згасання пристрасті. Шість пар намагаються розв'язати цю проблему за допомогою своїх сексуальних фантазій. Тому кожна новела має відповідну назву — «Людофілія» (сексуальне збудження від рольових ігор), «Дакрифілія» (сексуальне збудження від сліз і плачу), «Сорофілія» (сексуальне збудження від сестри, частіше — від сестри-близнюка), «Танатофілія» (сексуальне збудження від похорону), «Гіпофілія» (знижена сексуальна активність), «Антагоністофілія» (різновид ексгібіціонізму).

У фільмі знялися зірки європейського кінематографа Моніка Беллуччі, Кароль Буке, Карін В'яр, Ніколя Бедос та інші. Це проєкт режисерів Давида та Стефана Фонкіносов («Ревнива», «Ніжність»). У Франції картина зібрала у прокаті 900 тисяч доларів.

Про фільми, що вийшли в український прокат минулого тижня, читайте тут.

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