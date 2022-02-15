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Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

20:14 15 лютого 2022
Безперечно є 18: у Мережі розсекретили «наречену» Ектора-Хіменеса Браво

Після того, як суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво засвітив у своєму акаунті в Instagram фото з невідомою дівчиною, багато користувачів зацікавилися, чи виповнилося їй вже 18 років.

Справа в тому, що фото брюнетки кулінар прикрив смартфоном, тому про зовнішність та вік «нареченої» Ектора можна було тільки здогадуватися.

Також частина користувачів раділи з того, що Хіменес-Браво знявся з дамою, отже, є «натуралом».

Пізніше допитливі користувачі навіть відкрили особу «нареченої» Ектора, пише РБК-Україна .

Виявляється, дівчину звуть Альона Соїр, вона називає себе бренд-менеджером та займається створенням «особистих брендів під ключ».

Розсекретити Альону вдалося за постом у соціальній мережі, в якому вона розповіла про ділову зустріч, у рамках якої познайомили Ектора та екс-учасника «Холостячки» Євгена Ковтуненка.

«О, це ж дівчина Ектора!» — йдеться у першому ж коментарі під постом. При цьому сам суддя «МастерШефа», який лайкнув пост, не спростував здогад коментатора.

У той же час, Поки що ні Ектор, ні Альона свої стосунки не підтвердили. Але якщо Альона — лише бренд-менеджер кулінара (а не «наречена»), то можна припустити, що він лише попросив її підіграти собі, знявшись для соцмережі. І, отже, припущення про «натуральність» можуть виявитися не зовсім правильними.

Хоча в наші дні кожна людина має право мати власну думку щодо цього.

Нагадаємо, нещодавно Ектор несподівано згадав про «босоноге дитинство» і розповів, як готувати колумбійський суп, як це робила його мама.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo/

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