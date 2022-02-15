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Шоу-бізнес

«Все буде добре»: Оля Полякова заявила про повернення в Україну — незважаючи на напружену ситуацію

22:55 15 лютого 2022
Співачка

Українська співачка Оля Полякова, яка влаштувала танці на шоу «Голосі країни», заявила, що, на відміну від олігархів і депутатів, не має наміру «відсиджуватися» за кордоном і повертається з сім'єю додому в Україну після відпочинку на Шрі-Ланці.

Про це вона написала у своєму Instagram.

«Цього разу я просто відпочивала! Ледве змусила себе зробити ці фотки, в останній день відпочинку! Летимо додому! Знаю, що вдома всі в неврозі, але у мене є стійке відчуття, що все буде добре! А ви як думаєте?» — поцікавилася вона у підписі до фото.

Шанувальники палко підтримали співачку, заявивши, що солідарні з нею і поділяють думку про те, що всі спроби Кремля напасти на Україну приречені на невдачу.

«Все буде добре, це шоу», «Все буде Україна», «Все буде збс, інакше ніяк», «Дуже поважаю тебе за твою роботу та позицію», — відреагували шанувальники.

Поляковій довелося перервати екзотичну відпустку достроково

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков зазначив, що звернення Держдуми РФ до Путіна щодо необхідності визнання «квазіреспублік» «ЛДНР» є вкрай небезпечним прецедентом, адже Дума ніколи не зробила б жодних кроків без санкції Кремля.

Фото instagram.com/polyakovamusic/

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