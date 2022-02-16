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«Фігура дівчини»: 68-річна ексмодель та колишня дружина Біллі Джоела вразила стрункими ногами (фото)

9:30 16 лютого 2022
Крісті Брінклі

Американська модель, актриса, фотограф та письменниця Крісті Брінклі вразила користувачів мережі стрункими ногами. 68-річна мати трьох дорослих дітей опублікувала фото у мініспідниці та топі в тон від Burberry, відвідавши благодійний показ мод цього бренду.

Фанати Крісті оцінили її зовнішність. «Маєте просто приголомшливий вигляд», «Фігура 22-річної дівчини», «Ніколи ще одяг від Burberry ні на кому так не личив», «Я спочатку подумав, що це архівне фото», — писали вони.

Раніше Брінклі в одному з інтерв'ю говорила про те, як важливо зберігати активність та з віком продовжувати фізичні навантаження. «Не припиняйте рухатися, бо покриєтеся іржею», — сказала вона. Крісті п'є багато води з і з 13 років дотримується вегетаріанської дієти.

Модель Крісті Брінклі прославилася наприкінці 1970-х років. Вона три роки поспіль з'являлася на обкладинках журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue — у 1979, 1980 та 1981 роках, що було безпрецедентним випадком. Її фотографії прикрашали загалом понад 500 обкладинок різних журналів. Вона також знімалася у кіно — у тому числі у фільмі «Канікули» із Чеві Чейзом.

Модель чотири рази виходила заміж. Її другим чоловіком, з 1985 по 1994 рік, був знаменитий музикант Біллі Джоел, володар шести нагород «Греммі». Крісті народила йому доньку Алексу Рей Джоел, яка також стала співачкою.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Це правда ви?»: фанати не впізнали Шерон Стоун у розстебнутій блузці.

Фото Instagram

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