«Не скигли»: друг Зеленського Кошовий розповів українцям, як не впадати в депресію та не «скиглити» на тлі чуток про можливе вторгнення

Керівник «Квартал 95» та один з найкращих друзів президента Володимира Зеленського Євген Кошовий вирішив підбадьорити українців на тлі паніки про можливе вторгнення російських військ.

Зробив це Євген у сторіс свого Instagram.

На опублікованих відео «лисий» вирішив показати, що, на відміну від деяких олігархів та депутатів, він та «кварталівці» не звертають увагу на чутки про напад, а продовжують без паніки займатися своєю справою.

В одному з роликів Євген, прямуючи в автомобілі на репетицію нової вистави, зачитав простий віршик.

«Якщо раптом вам стало сумно чи паніка наздогнала,

Ти згадай про класний гумор, віпий трохи і не скигли», — продекламував Кошовий з пафосом.

Після цього артист записав ще один ролик, де під хештегом «Без паніки» розповів про те, що робота в «Кварталі» вирує, і він їде знімати заставку до нового «Вечірнього кварталу», який 1 березня у Палаці Україна.

А на третьому відео Кошовий зазначив, що він та всі колеги перебувають в Україні та не збираються нікуди їхати.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова заявила, що на відміну від олігархів та депутатів, вона разом з сім'єю повертається до України після відпочинку на Шрі-Ланці.

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