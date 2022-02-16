Сивий безпорадний старий: культовий рокер Гарік Сукачов шокував своїм виглядом в інвалідному візку

Скандальний російський співак Гарік Сукачов, відомий шанувальник політики Путіна, змушений пересуватися в інвалідному візку.

Фото у соцмережі опублікував популярний актор Павло Прилучний. В Instagram Прилучний розмістив знімок, на якому він зображений у компанії колег та знаменитого рокера.

Сукачов сидить в інвалідному візку, у чорних окулярах, ноги вкриті вовняним пледом. Впізнати сивого й на вигляд безпорадного артиста дуже важко.

Прилучний розповів, що Сукачов не перетворився на старого. Він задіяний у зйомках фільму.

«Коли така компанія й 20 нічних змін проходять легко й невимушено», — похвалився задоволений Прилучний.

Нагадаємо, відомий російський музикант та актор Гарік Сукачов народився у 1959 році у селищі Мякініне Московської області. Виступав спочатку у «Бригада С», потім у групі «Недоторканні». Зз цим колективом музикант їздить на гастролі до сьогодні.

Знімається у кіно. Останньою роботою актора, яку змогли оцінити глядачі, був фільм «Ржевський проти Наполеона», що вийшов у 2012 році, який продюсував та в якому знімався Володимир Зеленський.

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