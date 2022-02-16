«Буде про що розповісти онукам»: Потап звернувся до українців у День єднання та запустив власний «челендж»

У День єднання український співак та продюсер Олексій Потапенко (Потап) звернувся до українців у футболці кольорів національного прапора.

«Сьогодні, як ніколи, я хочу підтримати Україну та нас українців! На нашу долю випало багато випробувань й нам буде про що розповісти нашим онукам», — пише Потап, додавши, що у важкі часи українці завжди знаходили сили, щоб об'єднатися заради спільного майбутнього.

«Україна — це люди, які живуть, люблять, працюють та розвивають нашу країну. Це люди, які навіть за кордоном зберігають нашу культуру, традиції та безмежну любов до Богом даної Землі! Я впевнений, що ми з гордістю переживемо і ці непрості часи! Тільки разом! Ми зможемо бути єдиними! Нам потрібна підтримка всіх українців на планеті Земля!«- впевнений репер.

Потап запропонував шанувальникам підтримати патріотичний дух та ділитися у мережі роликами, піснями та віршами про Україну.

Читачі сторінки підтримали заклик артиста.

«Так це гордо і дуже до мурашок. Улюблена та рідна Україна живи, процвітай!», «Тільки в Україні, є такі талановиті артисти, такі як ви», «З повагою до України, Мексика з вами, сміливі люди, які знають, як долати негаразди», «Любимо тебе. Чудовий та крутий», — пишуть люди.

Нагадаємо, президент Зеленський та його дружина запустили у мережі челендж «UAразом» й закликали українців публікувати фото з прапором України та хештегом #UA разом у соцмережах.

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