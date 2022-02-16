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Повністю голі, з переплетеним волоссям: наречена-стриптизерка завдала удару Корольовій та Тарзану

13:41 16 лютого 2022
син Корольової з нареченою

Шанувальники Наташі Корольової та Сергія Глушка вже понад рік стежать за романом їхнього 20-річного сина Архипа зі стриптизеркою Меліссою Волинкіною.

Водночас сама Наташа не бажає визнавати в ній майбутню невістку, називаючи «лише черговою дівчиною» свого єдиного сина Архипа Глушка.

«Вона не невістка, син — неодружений! Вони заручені, але не одружені ж», — говорила недавно зірка.

Чим саме не догодила рудоволоса дівчина Наташі та Сергію Глушку, не відомо. Але недавно ЗМІ писали про те, що Архип з нареченою покинув родове гніздо. І тепер невістка, яку вигнали, схоже, вирішила завдати удару по свекрусі.

Для цього вона виклала у блозі відверте фото з Архипом. Парочка постала на знімку повністю оголеною. Волинкіна кокетливо прикрила свої значних розмірів груди довгим хвилястим волоссям.

Шанувальники впевнені, що таким чином вигнана з дому у Крекшино Мелісса продемонструвала артистці свою владу над її сином. Багато хто вважає, що молоді зараз насолоджуються гармонійними стосунками. Особливо по тому, як з'їхали від батьків.

Хоча ще недавно Мелісса намагалася зробити все для того, щоб влитися у знамениту родину.

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