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Переможниця Нацвідбору Аліна Паш зняла свою кандидатуру та не поїде на «Євробачення-2022»

15:38 16 лютого 2022
Аліна Паш

Переможниця нацвідбору на «Євробачення» Alina Pash, яка так і не отримала від Держприкордонслужби підтвердження законності перетину адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом, відмовилася від участі у пісенному конкурсі.

У Instagram вона написала, що є громадянкою України, дотримується законів своєї країни і намагається нести традиції та цінності України у світ. «У що вилилася ця історія — це зовсім не те, що я закладала у свою пісню», — пише співачка і додає, що не хоче «віртуальної війни та хейту»

«Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З тяжким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України у конкурсі Євробачення. На жаль. Мені дуже шкода», — додала вона.

Нагадаємо, що раніше громадський мовник заявив, що не підписуватиме договір з Alina Pash до перевірки документів про її в'їзд до Криму.

Фото Alina Pash із соціальних мереж

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