Остапчук здивував дивними танцями на шпильках (відео)

Телеведучий Володимир Остапчук показав у Instagram кумедний танець на шпильках. Шоумен вийшов до глядачів у блискучих напівчобітках на високих підборах, зробив кілька па, а потім граційно влігся на сцені. У поясненнях до відео, Остапчук зазначив, що його танець — це частина нового ТВ-шоу «Ігри талантів», яке стартує 26 лютого.

Остапчук не вперше кумедними витівками привертає увагу аудиторії до телевізійних шоу. Так нещодавно телеведучий записав пародію на національний відбір на «Євробачення» і висміяв скандал, що виник на конкурсі. Прославився Остапчук і пародіями на кліпи популярних артистів.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» ведучий розповідав, що кайфує від своєї роботи і вважає, що йому пощастило знайти ту справу, яка приносить задоволення.

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