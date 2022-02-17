Скандал із нацвідбором на «Євробачення»: хто може поїхати замість Аліни Паш і коли стане відоме рішення

Після скандалу, що розгорівся навколо відбору на «Євробачення-2022» та заяви Аліни Паш про відмову від участі у пісенному конкурсі, ім'я нового представника нашої країни буде відоме лише після наступного засідання Оргкомітету, на якому вирішуватимуть це питання.

Як повідомляє «Суспільне», про це розповів член оргкомітету Дмитро Хоркін, який додав, що, як правило, для поїздки на конкурс обирається один із фіналістів вже проведеного відбору. Він також не став деталізувати інформацію про зняття кандидатури співачки, зазначивши, що подробиці стануть відомі «після протоколу».

Після відповіді, отриманої від Держприкордонслужби про поїздку Аліни Паш до Криму, «у більшості членів оргкомітету виникло бажання припинити участь артистки у відборі», а «її аргументи та спілкування з нею не переконали членів оргкомітету».

«Я запитав, як головуючий на цьому засіданні, Аліну, чи це означає те, що вона напише заяву? На що отримав відповідь від неї: «Ні». Вона ще зважуватиме це питання. Вона відповіла: «Я не так хочу порвати з конкурсом, як хочу порвати з цим брудом», — зазначив Дмитро Хоркін.

Він не взявся відповісти на запитання, чи стане Kalush Orchestra автоматично переможцем відбору: «Ми маємо дочекатися наступного засідання оргкомітету, де буде визначено це питання. На практиці — вибирається для поїздки на Євробачення хтось із фіналістів уже проведеного конкурсу».

Нагадаємо, що після оголошення переможця відбору гурт Kalush Orchestra подав петицію щодо фальсифікації результатів конкурсу.

Фото Аліни Паш із соціальних мереж

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