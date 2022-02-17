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Модель із синдромом Дауна вперше в історії стала обличчям Victoria's Secret

12:01 17 лютого 2022
Софія Хірау

25-річна Софія Хірау з Пуерто-Рико стала першою в історії моделлю з синдромом Дауна, яка співпрацює зі знаменитим брендом спідньої білизни Victoria's Secret. Дівчина стала обличчям колекції Love Cloud — разом із 17 іншими жінками. Хірау заявила в Instagram, що давно мріяла про це — і її мрія нарешті здійснилася.

Софія почала працювати моделлю у 2019 році. У лютому 2020 року вона дебютувала на Тижні моди у Нью-Йорку.

Бренд Victoria's Secret, який намагається позбавитися стереотипів, вже залучив до роботи моделей розмірів плюс-сайз, а також модель-трансгендера.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ексмодель Victoria's Secret розповіла, що пила пігулки для схуднення — щоб відповідати стандартам індустрії моди.

Фото Instagram

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