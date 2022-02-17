Зірка «Інтернів» Крістіна Асмус втратила шкіру: що сталося

Зірка серіалу «Інтерни» та фільму «Текст» Крістіна Асмус, яка нещодавно показала рідкісне фото з батьками, серйозно постраждала на зйомках.

У Instagram вона виклала фотографії, зняті після дублів, під час яких її героїня використала смужками для депіляції.

«Були шалені гонки, на зйомку залишалося 10 хвилин і мене буквально виштовхнули у кадр. Принесли смужки, і я запитала: як ними користуватися? Це стандартне запитання для актора, який із чимось не стикався. А я такі смужки лише у кіно бачила. І дуже приблизно уявляла, що це та як працює. А в кадрі хотілося бути переконливою і робити все, як треба. Пояснили, що треба розігріти їх у долонях, потім наклеїти на пахви і ще розтерти, начебто впечатуючи віск. Але я думала, що там просто крем нанесли, як ми зазвичай вітамінки замість пігулок п'ємо і сік замість вина. Але щось пішло не так», — розповідає Крістіна.

За її словами, під час першого дубля було боляче, але терпимо, шкіра почервоніла. А ось другий дубль вона дограти не змогла: «Відірвати смужки вдруге було нестерпно боляче. І коли я забрала руку, то побачила просто криваві сліди…».

Фото Крістіни Асмус

На знімальному майданчику їй почали прикладати лід, потім перекис, від чого акторці стало лише гірше. У клініці констатували опіки, виписали пігулки, гормональний спрей та мазі.

«Не можна користуватися дезодорантами та замазувати тоналкою. Шкіра здерта і рани поки що свіжі. А у мене щодня зміни та спектаклі. І сплю я на витягнутій руці, так що пахви прямісінько об подушку труться. Митися боляче навіть теплою водою і до ночі палило так, ніби згори рани праскою припікали. Такий ось піпець. Дерматолог на прийомі була шокована, звичайно», — скаржиться Асмус.

Раніше актриса порадувала шанувальників «Інтернів», опублікувавши фото з акторами, які зустрілися 10 років після виходу серіалу на екран.

Фото зі сторінки Крістіни Асмус у соціальних мережах

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